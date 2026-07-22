El primer ministro iraquí visita Irán este jueves, pocos días después de su viaje a EEUU

Bagdad, 22 jul (EFE).- El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, realizará este jueves un viaje oficial a Irán invitado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en su segunda visita fuera del país después de que el nuevo jefe del Ejecutivo iraquí viajara la semana pasada a Estados Unidos y en medio de escalada en Oriente Medio.

Al Zaidi encabezará una delegación ministerial, en un viaje que se centrará en la cuestión del gas, con conversaciones bilaterales entre Irak e Irán, pero también tratará la situación actual de la región, según destacó el portavoz del Gobierno, Haider al Aboudi, en declaraciones a la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

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Irak se vio afectada de forma directa por las continuas interrupciones del suministro de gas natural iraní por la guerra en la región, ya que tuvo consecuencias severas sobre su sistema eléctrico, llegando a amenazar una caída de la red.

El país árabe depende en gran medida del gas iraní para alimentar sus centrales eléctricas y Bagdad ha reconocido que no tenía una alternativa inmediata suficiente, aunque trató de diversificar el suministro.

Por otro lado, el portavoz aseguró que el Gobierno iraquí "impulsa una iniciativa basada en soluciones diplomáticas, especialmente en lo que respecta a la situación actual" en Oriente Medio, añadiendo que Bagdad "goza de reconocimiento internacional, adopta posiciones firmes, respeta sus obligaciones internacionales y actúa en consonancia con sus intereses nacionales y económicos".

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Aseguró que el país "se ha recuperado y no formó parte de los ejes del conflicto" porque se adhiere "al principio de no injerencia en los asuntos de otros países y respeta sus obligaciones internacionales", en medio de un difícil equilibrio iraquí entre EE.UU. e Irán.

"El Gobierno iraquí avanza hacia una mayor apertura internacional en función de los intereses económicos del país", indicó Aboudi.

Mientras, sobre otros temas como la restricción del armamento estatal, aseguró que se tratarán "únicamente en Bagdad", y adelantó que el primer ministro realizará su tercer viaje oficial a Turquía a finales de este mes de julio.

Al Zaidi viajará a Teherán pocos días después de regresar de Washington, donde firmó 48 acuerdos y memorandos de entendimiento con empresas estadounidenses, mientras que también reforzó las relaciones entre EE.UU. e Irak, un aliado clave estadounidense que también mantiene estrechos lazos con Irán.

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El viaje incluyó una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, y ambos mandatarios acordaron avanzar hacia una alianza económica estratégica integral.EFE