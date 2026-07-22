El alcalde de Bilbao (PNV) felicita a Luis de la Fuente, Laporte, Williams y Simón por ganar el Mundial

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha trasladado su felicitación al seleccionador de España, Luis de la Fuente, y a los jugadores del Athletic Club de Bilbao que han ganado el Mundial de Fútbol 2026 con La Roja, Aymeric Laporte, Nico Williams y Unai Simón, por el "éxito tanto individual como colectivo" que han conseguido, "basado en la humildad y en un gran trabajo que ha hecho el seleccionador".

En declaraciones a los medios, Aburto ha explicado que tiene relación desde hace muchos años con dos de los protagonistas en esta final y en este título, que son Luis de la Fuente y Aymeric Laporte, y además de con ellos, se ha puesto también contacto con Nico Williams y Unai Simón.

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Según ha dicho, a De la Fuente, le envió un mensaje antes de la final y otro posteriormente, "felicitándole por el éxito individual y colectivo" que, a su juicio, se basa "en la humildad y en un gran trabajo que ha hecho el seleccionador". "Y a los tres jugadores exactamente en el mismo sentido", ha añadido.

El alccalde de Bilbao ha indicado que "hay dos de ellos que ya han respondido a todo correr y otro que todavía no", pero le consta que "algunos de ellos ya están en unas merecidas vacaciones".

Por lo tanto, ha reiterado que, "dentro de la más absoluta normalidad", les ha felicitado "por lo conseguido", y ha dicho que desde la Alcaldía no se han planteado realizar algún tipo de homenaje reconocimiento, "entre otras cosas porque estamos viendo que en alguno de los casos donde se les ha pretendido homenajear hay algunos que no están pudiendo acudir" por estar de vacaciones.

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En todo caso, ha insistido en que les ha trasladado un mensaje de felicitación y ha asegurado que no tiene "ningún inconveniente en hacerles un reconocimiento público a través de los medios de comunicación".

Por otro lado, Aburto ha vuelto ha reiterar su rechazo a los incidentes "absolutamente inaceptables" registrados en Bilbao la noche de la final del Mundial que enfrentó a Argentina y España.

"Ya tuve ocasión de manifestarme a través de las redes por lo que creo que es absolutamente inaceptable en cualquier sitio y en Bilbao", ha recordado, para apostar por un Bilbao que sea "una ciudad de valores donde prime la convivencia y donde cada uno con las ideas que tenga siempre basadas en el respeto a los demás pueda manifestarse como considere oportuno".

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En ese sentido, ha reiterado su condena "más rotunda a quienes intentaron alterar e incluso quebrar la convivencia en Bilbao en ese día donde muchas personas quisieron juntarse para ver este partido".

Sobre la negativa a colocar una pantalla municipal, Aburto se ha preguntado "por qué no hay ese conflicto" por la decisión del Ayuntamiento de no poner pantalla en la ciudad cuando el Athletic, después de 40 años, ganó la final de la Copa.

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Tras asegurar que no es él "quien politiza esto", ha defendido que su actitud ha sido "coherente, acertada o no, con lo que he venido haciendo anteriormente". "La coherencia es la que ha primado en este caso y todo el mundo ha tenido oportunidad de ver el partido como ha querido", ha añadido, para indicar que él también lo vio y fue "un buen partido y ya está".

Aburto ha instado a "no alargar una polémica artificial que no hace sino alterar convivencias y situaciones que a uno también le toca vivir de estar recibiendo insultos constantemente".

"Si se le insulta al alcalde, parece que eso no importa y seguramente es algo que va con el cargo", ha dicho, para afirmar que su preocupación va a ser que "la convivencia sea la que prime en Bilbao en todos los rincones de nuestra villa" y, para eso, ha afirmado, le gustaría contar "con la complicidad ciudadana, con el total de los ciudadanos y ciudadanas, para hacer de Bilbao una villa de convivencia".

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