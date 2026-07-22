Detenido el presunto autor del atropello a una guardia civil durante un dispositivo operativo en Pantoja

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Illescas ha detenido a un varón de 28 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado contra agente de la autoridad, tras arrollar con su vehículo a una guardia civil durante un dispositivo operativo establecido en la carretera CM-4004, en el término municipal de Pantoja (Toledo).

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio, cuando seis agentes de la Guardia Civil realizaban un control preventivo en dicha vía. Una vez establecido, los agentes detectaron a lo lejos un vehículo que se aproximaba al punto de control a gran velocidad, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

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El agente encargado de la selección de vehículos procedió a dar el alto al conductor, quien hizo caso omiso de las señales de detención, emprendiendo la huida. Durante su fuga, el conductor desvió intencionadamente la trayectoria del vehículo, dirigiéndose hacia los agentes que se encontraban en la vía, llegando a arrollar a una de ellos, que fue desplazada varios metros del lugar, sufriendo diversas lesiones.

Tras el atropello, el conductor abandonó el lugar a gran velocidad en dirección a la localidad de Pantoja, no pudiendo ser interceptado por ninguna de las patrullas. Como consecuencia del impacto, en el lugar de los hechos se halló el espejo retrovisor del vehículo, el cual se había fracturado y desprendido.

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Horas más tarde, el vehículo implicado fue localizado en la localidad de Añover de Tajo (Toledo). Debido a la gravedad de los hechos, el Equipo de Policía Judicial de Illescas se hizo cargo de la investigación, cuyas gestiones permitieron determinar que el presunto autor de los hechos se trataba de un varón vecino de la localidad de Añover de Tajo (Toledo), con numerosos antecedentes policiales, principalmente por delitos contra el patrimonio.

Una vez identificado, se establecieron distintos dispositivos operativos, siendo finalmente localizado y detenido en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Al detenido se le imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa, atentado contra agente de la autoridad, abandono del lugar del accidente, desobediencia grave, conducción temeraria y conducción de un vehículo careciendo de autorización administrativa, al haber perdido la vigencia de su permiso de conducir.

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Asimismo, las investigaciones desarrolladas por otras unidades de la Guardia Civil, permitieron determinar que esta persona estaría implicada en, al menos, diez delitos de robos con fuerza cometidos en la provincia de Toledo.

Tras ser puesto a disposición judicial en el Tribunal de Instancia Plaza número 6 de los de Fuenlabrada (Madrid), la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.