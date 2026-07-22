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Airbus sube un 7% tras mantener previsiones para este año y aprobar plan de recompra por 5.000 millones

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Las acciones de Airbus subían más de un 7% en los primeros compases de la sesión de este miércoles tras mantener sus previsiones de cara a 2026, que incluyen la entrega de 870 aviones comerciales y un beneficio operativo ajustado de 7.500 millones de euros, al no contemplar "nuevas perturbaciones" en el comercio mundial ni en la economía global, el tráfico aéreo o la cadena de suministro.

En concreto, los títulos del grupo, que ha aprobado además un programa de recompra de acciones por valor de 5.000 millones de euros a lo largo de tres años, avanzaban un 7,68% cercanas las 10.00 horas, hasta intercambiarse a un precio de 206,9 euros.

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No obstante, el fabricante europeo ha avisado de que dicha estimación parte de un escenario en el que las regulaciones comerciales y los aranceles se mantienen estables y en línea con la situación actual, además de no reflejar el impacto potencial de las fusiones y adquisiciones.

En el encuentro para inversores y analistas que se celebrará el próximo 21 de julio en Londres, Airbus anunciará que su objetivo es alcanzar un beneficio operativo de entre 12.000 y 13.000 millones de euros en 2029.

El próximo 29 de julio, el fabricante dará a conocer los resultados financieros correspondientes al primer semestre del año, después de lograr un beneficio de 586 millones de euros entre enero y marzo, lo que supuso un descenso del 26% con respecto a la del mismo periodo del año anterior.

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