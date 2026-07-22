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Al menos 15 heridos, uno grave, en el choque de dos tranvías en un puente de Róterdam

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La Haya, 22 jul (EFE).- Al menos 15 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en la colisión este miércoles de dos tranvías en el puente Erasmus, uno de los principales accesos al centro de la ciudad neerlandesa de Róterdam.

Según explicó a EFE un portavoz de la Región de Seguridad de Róterdam-Rijnmond, el accidente ocurrió hacia las 11:00 hora local cuando “un tranvía que circulaba desde el centro de la ciudad impactó con fuerza contra otro que estaba detenido ante el puente levadizo”, que estaba en ese momento abierto al tráfico fluvial.

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Como consecuencia del impacto a gran velocidad, uno de los tranvías descarriló y varios fragmentos de ambos vehículos quedaron esparcidos sobre la calzada.

El portavoz añadió que, de las 15 personas heridas, una sufrió lesiones graves. "Cinco personas fueron trasladadas al hospital y las otras diez, con heridas leves, fueron atendidas en el lugar y pudieron continuar su camino", señaló.

Varios equipos de emergencia, entre ellos ambulancias, bomberos, policiales y un helicóptero medicalizado, se han desplazado hasta el lugar para atender a las víctimas.

Los bomberos informaron además de que dos coches resultaron dañados en el accidente, que también interrumpió el servicio de tranvías sobre el puente.

El puente Erasmus permanece cerrado al tráfico mientras continúan las labores de asistencia y la investigación de las causas de la colisión, lo que ha provocado importantes problemas de circulación en el centro de esta ciudad portuaria. EFE

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