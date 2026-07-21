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Un nuevo servicio de Nvidia detecta contenidos modificados con IA en vídeos en 22 milisegundos

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Nvidia ha presentado un nuevo servicio que dirige a los medios de comunicación para que puedan detectar de manera rápida, en apenas 22 milisegundos, si un vídeo contiene partes modificadas por inteligencia artificial (IA).

La firma de semiconductores ha asistido a SIGGRAPH, la conferencia anual centrada en la infografía y la computación gráfica, donde ha destaca el riesgo que corren los medios de comunicación con los vídeos 'deepfakes'. "El vídeo fiable es el medio a través del cual la gente ve lo que sucede, comprende su importancia y se mantiene conectada e informada", ha asegurado.

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Para ayudarles a identificarlos, ha presentado el microservicio NVIDIA NIM, que analiza los vídeos para detectar el contenido sintético en ellos con la ayuda de una IA, que analiza fotograma a fotograma y clasifica los hallazgos para que puedan revisarse, marcarse o ponerse en cuarentena.

Este servicio trabaja junto con otras herramientas de detección de vídeos sintéticos y ofrece la velocidad que necesitan los medios de comunicación en su trabajo diario, ya que en sistemas RTX procesa los vídeos 1.080p en 22 milisegundos y en 30 milisegundos en GPU Nvidia L40, como informa en un comunicado.

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