Senegal apoya la candidatura del expresidente Macky Sall a la Secretaría General de la ONU

Nairobi, 21 jul (EFE).- El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ofreció su "pleno apoyo" a la candidatura del expresidente senegalés Macky Sall (2012-2024) para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, una decisión que ha despertado críticas y que plasma la crisis política en el país africano.

El anuncio se produjo tras la visita de Sall la pasada semana a Senegal y su encuentro con Faye para solicitarle su respaldo en el proceso de selección para suceder a António Guterres al frente de la ONU, que se inició formalmente en Nueva York a finales de 2025.

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"Este encuentro, que se desarrolló en un ambiente marcado por la cordialidad y la cortesía republicana pone de manifiesto el compromiso del jefe de Estado con el diálogo, la continuidad del Estado y la unión en torno a los intereses superiores de la nación", indicó en un comunicado el Ministerio senegalés de la Integración Africana y de Asuntos Exteriores.

"Al término de la reunión, el presidente de la República decidió que Senegal prestará su pleno apoyo a la candidatura de Su Excelencia el señor Macky Sall al cargo de secretario general de la ONU", reveló el comunicado, divulgado este lunes.

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Sall, por su lado, expresó a través de la red social X su "gratitud" por una decisión que lo "honra".

La candidatura de Sall no fue promovida por su país, como es habitual, sino por Burundi, que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Africana (UA).

La decisión de Faye despertó críticas de los detractores del expresidente, acusado de una violenta represión política que se saldó con decenas de muertos durante sus últimos años de mandato, así como de haber ocultado datos económicos desfavorables.

En este sentido, un colectivo de víctimas de la citada represión expresó en un comunicado recogido por medios locales su "profunda incomprensión", al recordar "el sufrimiento padecido" por las víctimas de las manifetaciones sucedidas entre 2021 y 2024 y "la necesidad imperiosa de justicia, verdad y reparación".

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"Ninguna consideración política o diplomática debe obstaculizar este proceso", aseveró el colectivo.

La decisión también pone de manifiesto la delicada situación interna dentro del oficialismo, debilitado y dividido desde que el presidente Faye destituyera recientemente como primer ministro a su antiguo aliado Ousmane Sonko, quien hizo una feroz oposición a Sall durante sus años de Gobierno.

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El expresidente senegalés compite para ocupar el cargo con la expresidenta de Chile Michelle Bachelet; el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi; o la secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la costarricense Rebecca Grynspan, entre otros candidatos.

Está previsto que, a finales de julio, los quince miembros del Consejo de Seguridad de la ONU debatan a puerta cerrada sobre los candidatos y que, hacia finales de año, la Asamblea General formalice el nombramiento. EFE