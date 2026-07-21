Sánchez mantiene una "magnífica conversación" con el nuevo 'premier': "Compartimos valores y objetivos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una "magnífica conversación" este martes con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, según ha revelado en una publicación a través de 'X', recogida por Europa Press.

Sánchez ha resaltado los muchos "retos", "valores", y "objetivos" que comparten ambos países, y ha asegurado que están "decididos a trabajar juntos" para "impulsar una agenda de progreso" en España y Reino Unido, pero también "para Europa y para el mundo".

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Por su parte, Burnham ha celebrado la firma del acuerdo sobre Gibraltar y ha destacado la importancia de "aprovechar este impulso para profundizar en la cooperación" entre el Reino Unido y España. Además, en el plano deportivo, ha felicitado a Sánchez por la "brillante victoria" de la selección española en el mundial de fútbol.

El nuevo líder del Partido Laborista se ha convertido este lunes en el nuevo primer ministro de Reino Unido tras aceptar el encargo del rey Carlos III de Inglaterra de formar Gobierno tras la dimisión de Keir Starmer, prometiendo un nuevo modelo político y económico que funcione para todos los ciudadanos del país.

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Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha felicitado este martes a su nuevo homólogo británico, Ed Miliband, a quien ha afirmado que cooperarán para "impulsar la prosperidad compartida".

Miliband --líder laborista entre 2010 y 2015 y hasta ahora ministro de Energía-- fue designado este lunes como ministro de Exteriores en sustitución de Yvette Cooper.