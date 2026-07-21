El delantero inglés Morgan Rogers firma con el Chelsea FC hasta 2033

El futbolista inglés Morgan Elliot Rogers, delantero de 23 años, firmó este martes su nuevo contrato con el Chelsea FC hasta 2033 "tras haberse consolidado como uno de los jóvenes talentos ofensivos más destacados de la Premier League".

Así se expresó el club londinense en su página web. "Estoy muy emocionado", declaró el propio Rogers. "Para mí, el Chelsea es el club más grande de Londres y un club que siempre he admirado desde que era niño", confesó el internacional inglés y ya exjugador del Aston Villa.

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"Estoy muy ilusionado con el proyecto, con el nuevo entrenador, con los jugadores que tenemos y con la dirección que está tomando el club. Por eso estoy aquí y tengo muchas ganas de empezar", aludió a los planes que iderará el entrenador español Xabi Alonso desde este mismo curso.

"Durante su etapa en el Aston Villa, sus goles y asistencias contribuyeron a un total de 40 goles en 85 partidos de la Premier League, guiando al club de las Midlands a terminar entre los cuatro primeros antes de levantar el trofeo de la UEFA Europa League la temporada pasada", destacó la entidad 'blue' en su nota de prensa.

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"Desde su debut con la selección absoluta de Inglaterra en noviembre de 2024, Rogers se ha convertido en un habitual de los 'Three Lions', acumulando 22 internacionalidades y representando a su país en la Copa Mundial de la FIFA de este verano", zanjó el comunicado del Chelsea.