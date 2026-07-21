Las expectativas económicas en España mejoran levemente y baja la preocupación por los precios, según GfK

Las expectativas económicas en España mejoran levemente en junio y la preocupación por un alza de los precios es algo menor que hace unos meses, de acuerdo con el último informe GfK NIM Euro Clima de Consumo.

El estudio apunta a que, después de que en abril se iniciara una nueva caída del indicador que mide las expectativas económicas hasta los -30 puntos, esa cifra se mantuvo en mayo para mejorar levemente en junio (-28 puntos).

"Quizás el control de los costes energéticos en España, que aún hoy se mantienen en parte, han podido ser una de las palancas detrás de este resultado, ello sin olvidar que la población percibe la incertidumbre y la polarización como factores constantes de su día a día", se apunta en el informe.

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En comparación con las grandes economías europeas, España cierra junio por detrás de Alemania (-9) y Reino Unido (-25). Sin embargo, la confianza en Italia (-35) y Francia (-40) siguen en niveles aún más bajos. La media de la UE mejora ligeramente dos puntos y se sitúa en -24.

De su lado, el informe apunta a que los positivos datos macroeconómicos no tienen un reflejo equivalente en cómo las personas ven la marcha del país, tanto es así, que España baja del puesto 14 alcanzado en marzo, a la posición 23 en junio.

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PREVISIONES DE INGRESOS: ENTRA EN LA NEGATIVIDAD

En marzo, la única dimensión en positivo en nuestro país era la confianza de las familias en sus ingresos. Sin embargo, en abril este indicador que se había mantenido estable desde septiembre del pasado año, sufrió una importante caída de once puntos. La población empezó a dudar de sus previsiones de renta y, aunque ha recuperado cuatro puntos, al cierre del trimestre se ha quedado en -7 puntos.

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"Los hogares en los últimos meses no solo han tenido que afrontar alzas de la energía, también un ascenso de los tipos de interés que ha encarecido las hipotecas en un momento de alta preocupación por el complicado acceso a la vivienda", se explica en el informe.

EL FRENO AL CONSUMO SE MANTIENE EN ESPAÑA UN TRIMESTRE MÁS

Anclado en valores negativos desde hace años, el indicador que mide las expectativas de gasto de los consumidores sufrió un nuevo descenso al inicio del segundo trimestre y una mayor pérdida de confianza. De marzo a abril cayó nueve puntos, recuperó tres en mayo para mantenerse en -20 puntos donde cierra junio.

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Según se indica en el informe, es un indicador fruto de un entorno complicado, que apunta claramente a que la población no tiene previsto realizar grandes compras en los próximos meses. Esta situación no solo se produce en nuestro país, también en el resto del continente.

MAYOR CONFIANZA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EN ESPAÑA

Frente a esto, la población en España se muestra algo más confiada en la evolución de la inflación tras una mejora de cinco puntos en ese indicador en. El pesimismo en relación con un repunte de la inflación que se observó especialmente en marzo y abril se ha relajado en el cierre del trimestre.

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Un hecho relacionado directamente con los precios de la energía y el coste del barril de Brent que ha registrado cifras récord en los últimos meses. Hoy la población se siente algo menos preocupada, no solo en España, también en otros países como en Alemania, Francia o Italia. La media de la UE, muy similar al dato español, refleja esta leve recuperación.