La guerra en Irán dispara un 47% el coste de los principales materiales para las obras, según ANCI

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales del pasado mes de febrero ha provocado un incremento del 47% en el precio de los materiales bituminosos y la energía, que determinan una gran parte del coste de las obras de construcción.

Según el último informe elaborado por los servicios de estudios de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), este aumento del 47% detectado solo en los cinco primeros meses de 2026 casi alcanza el 50% de encarecimiento provocado en los dos años de escalada inflacionista que se acumularon entre enero de 2021 y diciembre de 2023 por la pandemia y la guerra de Rusia contra Ucrania.

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Entre enero y mayo de 2026, las obras en carreteras se han encarecido un 15%, con la rehabilitación de firmes costando hasta un 30% más respecto al año anterior; las obras de rellenos portuarios y muelles, un 17%; las pistas de vuelo en aeropuertos, un 16%; o el montaje de vía ferroviaria, un 11%.

El precio del resto de materiales también está siendo presionado por los costes de producción y transporte, con un incremento del 14% en el aluminio, según los índices del Instituto Valenciano de la Edificación, o del 21% en el acero corrugado, según el índice de la Cámara de Comercio de España.

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Por otro lado, ANCI también destaca que hay obras en ejecución que fueron adjudicadas antes de 2021 con sobrecostes de entre el 27% y el 55% respecto al precio de adjudicación. Sin embargo, la compensación máxima establecida en el mecanismo de revisión excepcional de precios aprobada por el Gobierno es de solo el 20%.