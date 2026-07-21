La confianza del consumidor en Panamá cae por el alza en el precio de los combustibles

Ciudad de Panamá, 21 jul (EFE).- La confianza del consumidor panameño sufrió un desplome entre enero y junio de este año a causa del alza en el precio de los combustibles, reforzando el pesimismo sobre la situación económica y las perspectivas en el país, señala un estudio divulgado este martes.

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) alcanzó 75 puntos en junio de 2026, con una disminución de 17 enteros en comparación con enero cuando el índice se situó en 92 unidades.

En la encuesta que mide el ICCP, a cargo de The Marketing Group (TMG) en alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), 100 es el punto de equilibrio de la confianza y/o la desconfianza de los consumidores en el devenir de sus hogares, el país, el ahorro y los puestos de trabajo.

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Con el resultado de junio el ICCP se mantiene en la zona de desconfianza y refleja un deterioro generalizado en las expectativas de los consumidores.

Los cuatro componentes del índice -situación económica del hogar, situación económica del país, probabilidad de ahorro y expectativas sobre el desempleo-, se ubicaron por debajo de los 100 puntos, de acuerdo con el sondeo.

"La medición más reciente del Índice de Confianza del Consumidor refleja un deterioro en las expectativas de los panameños, influenciado principalmente por el impacto del aumento en el precio de los combustibles y por la incertidumbre que generan tanto los factores externos como los internos sobre la economía", dijo María Alejandra Cuéllar, CEO y Gerente General de The Marketing Group, en la presentación del informe, según un comunicado de la CCIAP.

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Esto ha conducido a una mayor cautela de los consumidores respecto a su situación financiera, sus posibilidades de ahorro y las perspectivas económicas del país.

En ese contexto, en el componente sobre la situación económica del país para los próximo 12 meses, el indicador se situó en 63 puntos, con una disminución de 21 puntos frente a los 84 de enero de 2026, mientras que el de la situación económica de los hogares el índice bajó a 79, 17 puntos menos respecto a los 96 registrados en enero.

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En referencia a la probabilidad de ahorrar dinero en los próximos 12 meses, el índice se situó en 70 puntos, con una disminución de 17 puntos respecto a los 87 alcanzados en enero de 2026.

El indicador sobre las expectativas sobre el nivel de desempleo se ubicó en 87 puntos, con una bajada de 14 puntos respecto a los 101 puntos registrados en enero de 2026.

Este resultado, según la medición, marca un deterioro en la percepción de los consumidores sobre la evolución del mercado laboral durante los próximos 12 meses y devuelve al indicador a la "zona de desconfianza".

La encuesta arrojó que el 22% considera que es muy probable encontrar trabajo y el 21% califica como bastante probable.

En cambio, el 16% estima que es poco probable obtener trabajo, mientras el 26% estima que no logrará empleo; y un 15% no expresó una opinión definida.

"En conjunto, estos resultados evidencian un aumento del pesimismo de los consumidores respecto a su situación económica y a las perspectivas del país, lo que podría traducirse en una mayor cautela en las decisiones de consumo durante los próximos meses", señala el comunicado.

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