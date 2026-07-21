Agencias

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,81 %

Guardar
Google icon

Buenos Aires, 21 jul (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una subida del 1,81 %, hasta las 3.281.979.17 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA subió 1,66 %, a 138.369.819,05 puntos.

Entre las líderes, las que más subieron fueron las acciones de Metrogas (+7,2 %) y Edenor (+5,7 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Bolsas y Mercados Argentinos (-0,6 %) y Transener (-0,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 0,3 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 420 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.500 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial bajó 3 pesos, a 1.477,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.545 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,4 %, a 1.566,85 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,2 %, a 1.509,85 pesos por unidad. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casa Blanca reacciona a la gorra de Ferran Torres: "Todo el mundo quiere subirse a la ola"

Infobae

La película venezolana 'Los capítulos perdidos' llega a Nueva York antes de gira por EEUU

Infobae

Panamá llama a consultas a su embajador en Nicaragua tras las palabras de Ortega sobre las elecciones

Panamá llama a consultas a su embajador en Nicaragua tras las palabras de Ortega sobre las elecciones

Presidente libanés urge a Trump de la necesidad de una retirada completa israelí en Líbano

Infobae

Víctimas de violencia estatal de Perú desconfían del llamado de Fujimori a reconciliación

Infobae