Esto son los ministros que formarán parte del nuevo Gobierno laborista de Andy Burnhmam

Londres, 21 jul (EFE).- El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, designó en las últimas horas a los ministros que formarán parte de su equipo de Gobierno, entre los que hay varios que repiten cargo y otros nombres "reciclados" del gabinete saliente al frente de carteras distintas.

Louise Haigh, viceprimera ministra.

John Healey, ministro de Economía y Hacienda.

Shabana Mahmood, ministra del Interior.

Ed Miliband, ministro de Asuntos Exteriores, Desarrollo y de la Commonwealth.

Alex Norris, ministro de Justicia.

Wes Streeting, ministro de Defensa.

Lucy Powell, ministra de Educación.

Lisa Nandy, ministra de Cultura.

Yvette Cooper, ministra de Sanidad.

Angela Rayner, ministra de Vivienda.

Jonathan Reynolds, ministro de Empresa y Comercio internacional.

Miatta Fanhbulleh, ministra de Energía.

Heidi Alexander, ministra de Transporte.

Pat McFadden, ministro de Trabajo y Pensiones.

Angela Eagle, ministra de Medioambiente.

Bridget Phillipson, ministra de Igualdad.

Chris Bryant: viceministro para Irlanda del Norte.

Douglas Alexander, viceministro para Escocia.

Stephen Kinnock viceministro para Gales.

Emma Reynolds, secretaria jefe del Tesoro.

Alan Campbell, representante del Gobierno en la Cámara de los Comunes (baja).

Angela Smith, representante del Gobierno en la Cámara de los Lores (alta, no electa).

EFE

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