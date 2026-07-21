El Ibex 35 sube un 0,2% en la apertura y afianza los 19.200 puntos, con el petróleo a la baja en 88 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con una subida del 0,23%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a afianzar los 19.200 puntos y situarse en los 19.251,8 puntos, en un contexto marcado por la caída de los precios del crudo a pesar de la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el precio del Brent bajaba un 0,9%, hasta los 88,4 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 82,5 dólares, tras abaratarse un 0,9% igualmente.

Este retroceso del crudo se da aunque la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán haya anunciado este martes nuevos ataques contra activos militares de EEUU en Bahréin y Kuwait, esta vez con una declarada intención de crear una "noche negra" para las tropas norteamericanas, con bombardeos dirigidos a sistemas de defensa y radares estadounidenses.

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En una operación justificada bajo el propósito de "castigar al Ejército estadounidense asesino de niños por perturbar la seguridad del estrecho de Ormuz y violar partes" de Irán, la Guardia Revolucionaria ha anunciado tres ataques, uno contra Bahréin y otros dos contra Kuwait, en los que ha buscado crear una "noche negra" para los radares y defensas de EEUU en la región.

"Con el fin de allanar el camino para futuras operaciones a gran escala y eliminar los obstáculos para alcanzar objetivos con precisión, un sistema de defensa y un radar estadounidenses en Al Muharraq, Bahréin, han sido completamente destruidos", ha asegurado el órgano militar en un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a la propia Guardia.

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En España, en la apertura de la sesión de este martes, Telefónica se colaba entre los mayores descensos del selectivo, con una caída del 0,59%, sólo por detrás de Solaria, que se dejaba un 0,64%. En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Arcelormittal (+0,86%), Caixabank (+0,84) y Acerinox (+0,74%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres abría en tablas, mientras que el parisino CAC 40 subía un 0,3%, en tanto que el Dax de Fráncfort crecía un 0,2%.

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En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,608%.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1423 dólares.