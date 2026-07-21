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El colombiano David Alonso correrá en MotoGP con Honda en 2027

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El piloto colombiano David Alonso firmó este martes un contrato plurianual con Honda Racing Corporation para correr la temporada que viene en MotoGP, después de competir durante dos años en Moto2 con el equipo CFMOTO Azul Marino Aspar Team del fabricante Kalex, según comunicó la marca nipona.

Alonso llegó a un acuerdo con Honda Racing para convertirse en piloto del fabricante japonés en el Mundial de 2027 de MotoGP, con un contrato plurianual, aunque todavía se desconoce si competirá con el equipo Honda HRC o con LCR Honda. "Debutará con la Honda de 2027 en los test posteriores a la carrera en Valencia", confirmó el anuncio.

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El colombiano, de 20 años, debutó en 2023 en Moto3, temporada en la que quedó tercero tras lograr sus primeras cuatro victorias, antes de proclamarse campeón de la categoría al año siguiente. Actualmente disputa su segunda temporada en el Mundial de Moto2, ocupando la cuarta plaza en la clasificación general y con opciones de pelear por el título. El joven piloto ha sumado un total de 20 victorias, 30 podios y 9 'poles' entre Moto3 y Moto2.

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