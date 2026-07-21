Aeropuerto de Ciudad de México ha incautado 156 toneladas de mercancía ilegal en un año

Ciudad de México, 21 jul (EFE).– Las autoridades mexicanas, encabezadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar) han logrado asegurar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) más de 156 toneladas de mercancías ilícitas durante el periodo 2025-2026.

En un comunicado conjunto, las dependencias precisaron que tan solo en el área de carga y paquetería internacional se interceptaron más de 400 kilogramos de sustancias químicas prohibidas y droga ocultas en más de 200 equipajes destinados al mercado informal.

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Las intervenciones en la principal terminal aérea del país permitieron el decomiso masivo de cigarrillos de contrabando y otros productos ilícitos mediante tecnología de detección y perfiles de riesgo aduanero.

Los efectivos federales han incautado además armamento de alto impacto, accesorios tácticos y componentes para armas de fuego que pretendían ingresar o salir de manera irregular del territorio nacional mexicano.

Entre los hallazgos más relevantes destacan 2.300 kilogramos de raíz de tepezcohuite retenidos a lo largo de todo el año y 600 kilogramos de mercurio líquido altamente tóxico, ocultos dentro de equipaje documentado.

Estas acciones permitieron debilitar la estructura financiera de los grupos delictivos transnacionales e incrementar notablemente la recaudación fiscal por operaciones de comercio exterior.

Según datos del propio Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), más de 44 millones de pasajeros internacionales y nacionales tomaron vuelos desde el principal punto de conexión internacional de la capital mexicana.

El blindaje aduanero en las instalaciones aeroportuarias refleja la estrategia del Gobierno mexicano para frenar el flujo de insumos ilícitos y consolidar la seguridad nacional en las fronteras estratégicas del país en un contexto de presión internacional por los reclamos de Estados Unidos para que el Gobierno intensifique los operativos contra el narcotráfico. EFE

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