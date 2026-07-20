VÍDEO: Los Reyes y Pedro Sánchez reciben a los campeones del Mundo: "Sois un conjunto estelar y legendario"

Los Reyes de España, don Felipe VI y doña Letizia, la Princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía han recibido este lunes a la selección española de fútbol en el Palacio de La Zarzuela de Madrid, después del triunfo de 'La Roja' este domingo en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en una jornada en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se reunió con los internacionales en el Palacio de la Moncloa.

Encabezados por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y el capitán y MVP del Mundial, Rodrigo Hernández, la expedición, integrada por dos autobuses, fue recibida por la Familia Real en el inicio de las visitas institucionales por la segunda estrella en el Mundial.

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Los internacionales, que su llegada atravesaron un pasillo de homenaje realizado por los trabajadores del Palacio de la Zarzuela, vestían un traje gris con un polo azul eléctrico con puño blanco XL en la manga izquierda. Uno por uno, realizaron el saludo protocolario a los cuatro miembros de la Familia Real antes de trasladarse a los jardines del recinto. En el acto estuvieron también la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

Ya en los jardines, Felipe VI tomó la palabra. "Venís cansados, pero qué cansancio más rico, ¿verdad? Enhorabuena, de verdad, de todo corazón. Ha sido una odisea, el camino ha sido largo y no solo en el tramo final. Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido, regresáis algo magullados y cansados. Habéis encajado alguna crítica, ya esfumada. ¿Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa?", señaló el monarca.

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Además, destacó las virtudes del equipo que dirige Luis de la Fuente. "Le habéis sabido meter vuestra garra, vuestro aguante y vuestra audacia, y siempre con el aval de vuestra técnica, el control y dominio del campo, combinando cabeza y corazón. Armándoos de paciencia sin desesperados y siendo fieles a vuestro estilo y sistema tan característicos. Habéis sido una piña, un equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía", manifestó.

"Lleváis ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España, pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español. Ya no es algo tan singular o único, pero siempre es extraordinario. Aparte de otros títulos importantes, no pocos, dieciséis años después, algunos érais apenas bebés, España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023. No lo olvidemos", apuntó.

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El Rey, que participó en el vídeo de anuncio de la lista de convocados para el Mundial, recordó que "cuando juega nuestra selección, jugamos todos". "¿Recordáis? La lista de todo un país. Pues ahora, cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España. Ha sido un privilegio y un disfrute para nosotros, para los cuatro, veros jugar la final y poder celebrar con vosotros ese momento de alzar la copa y este de daros la bienvenida a casa con unas inmensas gracias de toda España", indicó.

"Os queda por delante mucha celebración a pesar del cansancio, pero lo vais a disfrutar. Aprovechad y quedaros con cada segundo, cada mirada y cada sonrisa, cántico o lágrima, con cada aplauso y tantos besos y abrazos que vais a recibir hoy y durante tanto tiempo. Os lo habéis ganado. Enhorabuena", finalizó.

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SÁNCHEZ: "¿POR QUÉ NO SOÑAR EN 2030 CON QUE NO HAY DOS SIN TRES?"

Posteriormente, la delegación española se trasladó en autobús hasta el Palacio de la Moncloa, donde fue recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Allí, la periodista María Relaño y el streamer Ibai Llanos dirigieron un acto en los jardines al que asistieron más de un centenar de aficionados, entre los que se encontraban trabajadores de La Moncloa y familiares.

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"Presidente, gracias por invitarnos a estar aquí con todos vosotros. Lo hemos vivido desde la emoción, desde el orgullo de representar a un país maravilloso, con una afición volcada, recibiendo los ánimos de toda la gente que estaba aquí en España y nos insuflaba mucho ánimo. Estamos muy felices, pero todo es más sencillo cuando tienes una relación con la gente, futbolistas maravillosos, ejemplares, y que te hacen las cosas mucho más fáciles. Sin duda, es el mejor equipo del mundo, con letras mayúsculas, y eso es lo que les hace todavía mucho más grandes, esa sensación de que no vas a perder nunca. Con esa seguridad, afrontamos todos los partidos", afirmó el seleccionador Luis de la Fuente.

El capitán, Rodri, también aseguró que "sin ninguna duda" esta copa era el título más especial que ha ganado hasta el momento. "Ganar con tu país es lo más bonito que hay, sobre todo un Mundial. Esta generación ha crecido viendo a los Casillas e Iniesta levantar la Copa y que hoy lo podamos hacer es lo más grande que puedes hacer en el fútbol", confesó.

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"Afortunadamente no ha habido muchos momentos de pasarlo mal, creo que hemos hecho un Mundial muy completo, creo que hemos cubierto casi todas las facetas que se pueden tener del juego, pero las finales son los partidos más complicados. Aunque es cierto que contuvimos muy bien Argentina, para mí la final fue la más difícil", expresó el madrileño.

El goleador de la final, Ferran Torres, confesó que está como "volando". "Estoy muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo, al final todo llega con trabajo, y esta vez así ha sido", subrayó el atacante del FC Barcelona.

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Además, Louzán dio las gracias al presidente y, sobre todo, "a toda la afición española" por el apoyo recibido. "Han logrado dos estrellas para nuestro país, y ese sentimiento de unión de un país en torno a su selección es lo más grande que se puede tener. Pido una ovación para Luis y para todos y cada uno de nuestros jugadores", afirmó.

Por último, cerró el acto Pedro Sánchez, que agradeció el "esfuerzo" de acudir al Palacio de la Moncloa, "la casa de todos los españoles y españolas", tras el largo viaje desde Nueva York. "Doy unas inmensas gracias al cuerpo técnico, a los jugadores, primero por el juego, segundo por el esfuerzo y tercero por la victoria", enumeró.

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"Hemos disfrutado mucho del juego. En segundo lugar, el esfuerzo, porque es verdad que no resulta evidente, aún siendo bueno, el poder llegar a nada más y nada menos que la final de la Copa del Mundo. Han hecho bueno aquello que decía Luis Aragonés, de que las finales no se juegan, sino que se ganan. Son dos de dos, y bueno, ¿por qué no soñar en 2030 con que no hay dos sin tres? Y encima, siendo España país anfitrión del Mundial en el año 2030. Doy unas enormes gracias al cuerpo técnico, a los jugadores, y a disfrutar de esta victoria", finalizó.

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