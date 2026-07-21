Agencias

Fútbol/Selección. "Noche tranquila" en Madrid por celebración del Mundial con solo siete traslados, la mayoría por calor

Guardar
Google icon
Imagen JXSX422MFJCOTMXZGD4XZQLOGA

La ciudad de Madrid ha vivido una "noche tranquila" por la celebración del triunfo de la selección española en el Mundial de fútbol, con solo siete traslados pese a la enorme afluencia de personas en la calle, la mayoría de las asistencias relacionadas con el calor, mareos y alguna crisis de ansiedad.

Fuentes de Emergencias Madrid han señalado que en los tres Puestos Sanitarios Avanzados que Samur-Protección Civil tenía desplegados en la zona se realizaron 360 asistencias, "ninguna grave" y con "muy pocos cortes en los pies", a diferencia de la noche anterior.

PUBLICIDAD

Unos dos millones de aficionados tomaron las calles de Madrid al paso de la selección española de fútbol para celebrar el logro de la segunda estrella, que concluyó con una fiesta con actuaciones musicales y la participación de los internacionales y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, en la plaza de la Cibeles, según las cifras de la Delegación de Gobierno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno británico anuncia la supresión del IVA sobre la electricidad en R.Unido

Infobae

El papa llama al desarme en un libro de sus discursos: "Las armas atómicas no generan paz"

Infobae

EEUU condena las "acciones peligrosas" de Pekín en el disputado mar de China Meridional

Infobae

Ucrania ataca con misiles Bélgorod y Lípetsk, donde se declaró incendio en zona industrial

Infobae

Una delegación de eurodiputados llega a China para tratar tensiones entre Pekín y Bruselas

Infobae