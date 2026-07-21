China sopesa limitar la exportación de tecnologías de IA y semiconductores, según el FT

Pekín, 21 jul (EFE).- Los reguladores chinos estudian endurecer los controles a la exportación de tecnologías de inteligencia artificial (IA) y semiconductores para evitar que avances considerados estratégicos acaben en manos occidentales, informó este martes el diario Financial Times.

Según el rotativo, que cita a personas implicadas en las conversaciones, organismos encabezados por el Ministerio de Comercio han consultado a grandes empresas chinas de IA y chips sobre cómo impedir que tecnologías avanzadas y compañías emergentes destacadas sean adquiridas por grupos extranjeros.

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Entre las compañías consultadas figuran Alibaba, ByteDance y Zhipu, con las que Pekín habría abordado posibles límites a la transferencia al exterior de datos clave empleados para entrenar modelos de IA, así como a la descarga por parte de usuarios extranjeros de los pesos de esos modelos, es decir, los archivos que contienen buena parte de lo aprendido por el sistema durante su entrenamiento.

Las fuentes citadas por el FT indicaron que China seguiría permitiendo a clientes extranjeros acceder a modelos y servicios chinos, aunque podría restringir algunas formas de descarga, despliegue o reutilización fuera del país.

El debate se produce en un momento en que empresas como Moonshot, DeepSeek o Zhipu han acelerado su apuesta por modelos de código abierto, una vía que permite a usuarios y empresas instalar modelos en sus propios servidores y adaptarlos a necesidades concretas, frente al enfoque cerrado de firmas estadounidenses como OpenAI o Anthropic.

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La cuestión cobra relevancia tras el reciente lanzamiento de Kimi K3, de Moonshot, un modelo cuyo rendimiento compite con los sistemas estadounidenses más avanzados, según comparativas especializadas.

El Ministerio de Comercio también habría pedido opiniones sobre posibles restricciones para impedir que fabricantes extranjeros de chips, entre ellos Qualcomm y TSMC, produzcan semiconductores avanzados basados en diseños desarrollados por compañías chinas como Huawei, Alibaba o ByteDance.

Otra parte de las medidas estudiadas afectaría a la adquisición en el exterior de empresas tecnológicas, especialmente en áreas como los agentes de IA, en respuesta a lo que Pekín consideraría un vacío regulatorio que permitió la compra de Manus por la estadounidense Meta por 2.000 millones de dólares, una operación que las autoridades chinas ordenaron después deshacer.

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Las nuevas medidas podrían incorporarse a la próxima revisión del catálogo chino de tecnologías prohibidas o restringidas para la exportación.

Los planes de las autoridades chinas llegan tras una semana de intensa actividad en torno a la IA en China, con la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, celebrada en la localidad de Shanghái (este), como escaparate de las ambiciones de Pekín en este ámbito.

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En ese evento, el presidente chino, Xi Jinping, defendió una gobernanza global "precisa y efectiva" de la IA, en un momento en que China intenta recortar distancias con Estados Unidos pese a las restricciones de Washington sobre chips avanzados. EFE