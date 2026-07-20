Ramala ondea la bandera española y homenajea al Gobierno durante la final del Mundial

Ramala, 20 jul (EFE).- La noche del domingo, durante la final del Mundial de fútbol, cientos de personas en Ramala ondearon banderas españolas y lucieron la equipación de la Roja en un acto en el que las autoridades locales elogiaron la postura del Gobierno español hacia Palestina y al que acudió personal diplomático español.

Antes del visionado, celebrado en una explanada a las afueras de la ciudad, sonaron los himnos de Palestina y España, y las mesas, adornadas con las banderas de ambos países, congregaban a cargos de las fuerzas de seguridad palestina, de la Autoridad Palestina, y a un representante consular español.

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Cuando fue la televisión la que reprodujo el himno de España, el recinto entero se puso en pie. No corrió la misma suerte la canción patriótica argentina, pese a que estaba siendo interpretada por la cantante María Becerra desde el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Según el organizador del evento, el joven empresario Ahmad Musmar, hasta 3.000 personas llenaron el espacio. Fuera de la zona de visionado, bautizada 'Yalla Goal', decenas de personas que se habían quedado fuera se agolpaban en las esquinas desde las que se conseguía ver la pantalla.

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Dentro del recinto, una mayoría ataviada de los colores de La Roja explicaba su apoyo a la selección española.

"Animo a España porque apoya a Palestina. Así de sencillo", decía Nil. "Normalmente no soy muy aficionada al fútbol. Pero España fue el único país que nos apoyó mientras estábamos en guerra, así que tenemos que devolverles un poco de lo que nos dieron".

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"A mí gusta Lamine Yamal, y además España apoya a Palestina", afirmaba Mohamed Shreiti, vecino de Ramala de 19 años. "España es de los nuestros. Sobre todo desde que Lamine izó la bandera de Palestina".

Hubo también quien apoyaba a Argentina, sobre todo por devoción a Lionel Messi, que jugaba su último Mundial. "Soy seguidor del Barcelona desde que era pequeño, así que yo aquí estoy, animando a Messi y a Argentina", dijo Moataz, de Qalqilya.

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A los que defendieron la Albiceleste no les caló el mensaje político de que en este partido España jugaba por Palestina y Argentina por Israel, fomentado en los últimos días por el Gobierno de Benjamín Netanyahu con la visita del embajador argentino y declaraciones de sus ministros de ultraderecha.

Apenas minutos después del gol de España, la organización interrumpió la retransmisión: un ataque de colonos contra el cercano pueblo de Deir Yarir había matado a dos vecinos del este de Ramala, según afirmaría más tarde la agencia palestina de noticias Wafa.

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"Esta es nuestra situación como palestinos, así que les pido disculpas a todos por continuar el partido sin sonido. Lo hacemos en señal de respeto hacia el cónsul español que nos visita hoy. Inmediatamente después de que termine el partido, apagaremos la pantalla", dijo un representante de la organización que se subió al escenario.

Inás Jatib, que acudió desde Jerusalén envuelta en una bufanda española por el ambiente "increíble" de la afición por España en Ramala, dijo: "Nos vamos de aquí con sentimientos encontrados. La situación política no es estable en el país, y cada día pasa algo nuevo. Cuando muere gente por el conflicto, todo se detiene por solidaridad".

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"Estábamos muy contentos con el partido, pero esto nos recuerda que la gente sigue muriendo y hay personas que tienen familiares, madres que están perdiendo a sus hijos. Esto, lamentablemente, es muy triste", expresó.

"Por desgracia, así es la vida en Palestina", añadió Musmar, el organizador del evento. "Hemos tenido que dejar de celebrarlo, pero, de todos modos, nuestro corazón está con España, ya que sabemos que cada día hemos contado con el apoyo de España al pueblo palestino durante todo este tiempo", concluyó. EFE

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