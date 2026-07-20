Costa Rica Media Market 2026 reunió a líderes de la industria audiovisual mundial, entre ellos The Walt Disney Studios

PR Newswire

SAN JOSÉ, Costa Rica, 20 de julio de 2026

· Evento fue organizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y la Comisión Fílmica, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

SAN JOSÉ, Costa Rica, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La segunda edición del Costa Rica Media Market (CRMM) -el principal mercado audiovisual de Centroamérica y el Caribe- reunió durante dos días en San José a algunos de los actores más relevantes de la industria internacional, entre ellos The Walt Disney Studios, y abrió un espacio para que el talento y las empresas costarricenses establecieran nuevas conexiones con compradores, productores e inversionistas internacionales. El encuentro fue organizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y la Comisión Fílmica, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

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El evento contempló reuniones de negocio entre empresas audiovisuales, compradores internacionales y tomadores de decisión de 20 países, convirtiendo al CRMM en un punto de encuentro regional para promover coproducciones, inversión, exportación de servicios audiovisuales y nuevas alianzas estratégicas.

"Costa Rica cuenta con un ecosistema audiovisual diversificado, con empresas y profesionales especializados en distintas áreas de la producción, desde la creación de contenidos y la producción hasta la animación, la posproducción y los servicios técnicos. El Costa Rica Media Market es una oportunidad para conectar este talento con actores internacionales de la industria, fortalecer alianzas y generar nuevas posibilidades de participación en proyectos globales. Buscamos que la creatividad costarricense pueda tener mayor alcance internacional", señaló Laura López, Gerente General de PROCOMER.

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Estas capacidades del talento humano costarricense se complementan con incentivos que facilitan el establecimiento de producciones internacionales en el país. La Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas permite a proyectos aprobados por PROCOMER acceder a facilidades para la importación temporal de equipos, exenciones aplicables a ciertos materiales e insumos y, en compras locales superiores a $500.000, la devolución del 90% del IVA pagado. Además, PROCOMER acompaña la gestión de trámites y permisos para promover la contratación de talento, bienes y servicios costarricenses.

Entre los invitados internacionales al evento destacaron representantes de The Walt Disney Studios; Isaac Toussier, VP de Contenido y Desarrollo de Lemon Studios; Sandino Saravia, Director Ejecutivo de Cimarron Cine; Sara Seligman, cofundadora de la empresa Broken Pig Productions; representantes de Toronto International Film Festival; OTTera; Grupo Mórbido; UTOPIA y reconocidos especialistas en producción, distribución, festivales y desarrollo de contenidos.

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"El talento audiovisual costarricense ha demostrado que puede competir y colaborar al más alto nivel internacional. Desde el Ministerio de Cultura y Juventud impulsamos las condiciones para que nuestras personas creadoras, productoras y empresas encuentren más oportunidades de formación, coproducción y circulación. Espacios como el Costa Rica Media Market fortalecen nuestro ecosistema audiovisual, proyectan a Costa Rica ante el mundo y confirman que la cultura también es una fuente de innovación, desarrollo económico y generación de empleo de calidad", afirmó Sally Molina, viceministra de Cultura y Juventud.

Por su parte, Rafael Quesada, jefe del Departamento de Segmentos Especializados del Instituto Costarricense de Turismo destacó que, "desde el ICT nos complace respaldar el Costa Rica Media Market como un espacio estratégico de alto nivel que impulsa la colaboración entre los sectores audiovisual y turístico. Esta iniciativa fortalece el posicionamiento de Costa Rica como un destino competitivo para el turismo fílmico y contribuye a la generación de encadenamientos productivos que dinamizan la economía creativa, promueven el desarrollo local y amplían las oportunidades para el sector turístico".

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Además de las reuniones 1:1 de la rueda de negocios, la agenda del CRMM combinó formación y análisis de las principales tendencias que están transformando la industria audiovisual mundial. Durante el 14 y 15 de julio, se desarrollaron conferencias magistrales, paneles especializados, sesiones de pitch, talleres, y espacios de networking sobre temas como la selección de locaciones para grandes producciones, el futuro del storytelling, las oportunidades del streaming, la inteligencia artificial aplicada al sector audiovisual, la distribución internacional de contenidos y el papel de los festivales como impulsores del talento y la industria.

Adicionalmente, se realizaron las sesiones de presentación de los proyectos de Fantastic Lab, una iniciativa del Fantastic Pavilion del Marché du Film de Cannes en alianza con el Costa Rica Media Market, enfocada en el desarrollo de proyectos cinematográficos de géneros como el fantástico, terror y ciencia ficción en Centroamérica y el Caribe. Previo a esta sesión, el programa brindó acompañamiento a 55 proyectos través de un taller con expertos internacionales, mentorías especializadas y oportunidades de conexión con la industria global.

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Tras la rueda de negocios del CRMM, del 16 al 18 de julio, compradores, productores y ejecutivos internacionales recorrieron distintas Film Friendly Zones para conocer las locaciones, infraestructura, talento y capacidades empresariales disponibles en Costa Rica. Las visitas también permitieron establecer vínculos directos con proveedores, profesionales y comunidades locales, fortaleciendo la promoción del país como un destino competitivo para producciones internacionales, impulsando la creación de encadenamientos productivos entre empresas audiovisuales, proveedores especializados y actores de distintas regiones, y ampliando las oportunidades de participación del talento costarricense en futuros proyectos.

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FUENTE Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)