Agencias

Petro pide una "huelga general e indefinida" si De la Espriella deroga sus reformas

Guardar
Google icon

Bogotá, 20 jul (EFE).- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, llamó este lunes a convocar una "huelga general e indefinida" si el Gobierno de su sucesor, Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto, deroga la reforma laboral de su Administración o revierte la reforma agraria, entre otras.

"La oposición se ejerce en la calle y con resistencia y con paz (...) pero debe ser contundente. ¿Cómo se deroga el decreto de trabajo por horas que acaba la reforma laboral que creó estabilidad? (...) Pues con un huelga general permanente de millones y millones de trabajadores de Colombia, no es gritando solamente ni levantando banderas", expresó Petro durante su último discurso público en el sur de Bogotá. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(video)

Últimas Noticias

VÍDEO: Los Reyes y Pedro Sánchez reciben a los campeones del Mundo: "Sois un conjunto estelar y legendario"

VÍDEO: Los Reyes y Pedro Sánchez reciben a los campeones del Mundo: "Sois un conjunto estelar y legendario"

Trump celebra el "éxito" del Mundial 2026 y elogia al "fantástico" Gianni Infantino

Infobae

IG4 Capital quiere asumir más del 50% de los derechos de voto de Oncoclínicas, pero sin comprar las acciones

IG4 Capital quiere asumir más del 50% de los derechos de voto de Oncoclínicas, pero sin comprar las acciones

EEUU cerró casi 2.000 webs, la mayoría colombianas, que transmitían ilegalmente el Mundial

Infobae

Petro entregará la espada de Simón Bolívar y la sotana del cura Camilo Torres a dos museos

Infobae