Petro pide una "huelga general e indefinida" si De la Espriella deroga sus reformas

Bogotá, 20 jul (EFE).- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, llamó este lunes a convocar una "huelga general e indefinida" si el Gobierno de su sucesor, Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto, deroga la reforma laboral de su Administración o revierte la reforma agraria, entre otras.

"La oposición se ejerce en la calle y con resistencia y con paz (...) pero debe ser contundente. ¿Cómo se deroga el decreto de trabajo por horas que acaba la reforma laboral que creó estabilidad? (...) Pues con un huelga general permanente de millones y millones de trabajadores de Colombia, no es gritando solamente ni levantando banderas", expresó Petro durante su último discurso público en el sur de Bogotá. EFE

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