Mueren seis personas por un nuevo derrumbe en una mina de oro en el este de República Democrática del Congo

Al menos seis personas han muerto a causa de un nuevo derrumbe registrado en una mina de oro en la provincia de Kivu Sur, situada en el este de República Democrática del Congo (RDC), lo que ha llevado a las autoridades a suspender las labores de extracción de minerales en la zona.

El incidente ha tenido lugar en una mina en la localidad de Kamituga, sin que por ahora hayan trascendido las causas, tras lo que el alcalde en funciones, Alexandre Faradja Yogolelo, ha ordenado pausar las labores en la mina de Mabela ante las quejas por la falta de seguridad en estos lugares.

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Fiston Wisoba, coordinador de Inspectores de los Derechos Humanos, ha reclamado una investigación y ha lamentado los repetidos accidentes en minas de oro, según ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi. "Es una vergüenza nacional", ha subrayado, ante la muerte de decenas de personas durante los últimos meses en sucesos similares.

El sector de minero de RDC ha registrado decenas de incidentes mortales durante los últimos años, en gran medida por la falta de medidas de seguridad y las malas condiciones laborales en este campo, que genera grandes beneficios y que en muchas ocasiones opera al margen de las regulaciones.

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Diversas investigaciones han apuntado además la explotación de las minas de oro, coltán y otros minerales en las zonas en conflicto y la exportación de estos metales están financiando la guerra en el país africano, con varios puntos del territorio siendo escenario de combates y de la presencia de decenas de grupos armados.