Suben a diez las personas fallecidas por el temporal en Chile, según autoridades

Santiago de Chile, 20 jul (EFE).- La cifra de fallecidos como consecuencia del intenso temporal que azota a Chile subió este lunes a diez, según el más reciente balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) sobre el sistema frontal que abarca a diez de las dieciséis regiones del país.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, viajó en la tarde a Coquimbo, en la zona norte, a la que declaró en estado de catástrofe, al igual que la provincia de Huasco en Atacama, ubicadas a 460 kilómetros y 850 kilómetros de la capital, respectivamente, debido a los estragos del evento climatológico.

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El balance de fallecidos podría aumentar en las próximas horas, pues el organismo informó que hay reportes de carabineros de otras cuatro personas, que fueron catalogadas como "presuntas desgracias". EFE