Moeve logra verificación de todas sus plantas químicas para la producción de soluciones de bajas emisiones

Moeve ha obtenido la verificación en todas la red global de sus plantas químicas para la elaboración de productos con bajas emisiones de carbono, tras superar la última fase para ello en sus instalaciones de Brasil y Shanghai, informó la compañía.

De esta manera, todas las plantas de producción de la energética están capacitadas para fabricar y suministrar productos de su cartera 'Low Carbon', lo que refuerza la capacidad de Moeve para acompañar a sus clientes de todo el mundo en sus procesos de descarbonización.

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La gama 'Low Carbon' está diseñada para ayudar a los clientes a reducir la huella de carbono de sus productos sin renunciar a los mismos estándares de calidad, rendimiento y fiabilidad que ofrecen las alternativas convencionales.

El grupo dirigido por Maarten Wetselaar señaló que la finalización de este proceso "refuerza aún más la posición de Moeve como proveedor líder mundial de productos químicos y supone un paso adelante en la oferta de soluciones innovadoras que ayudan a los clientes a avanzar en sus objetivos de sostenibilidad, al tiempo que se mantienen los más altos estándares de rendimiento y calidad".

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Asimismo, Moeve indicó que esta iniciativa refleja su compromiso con el desarrollo de soluciones químicas más sostenibles y la reducción de emisiones en todas las cadenas de valor de sus clientes.

En concreto, entre los productos incluidos en la cartera se encuentran NextLab Low Carbon, una versión con menor contenido de carbono del alquilbenceno lineal (LAB), una materia prima clave utilizada en la producción de detergentes biodegradables, y NextPhenol Low Carbon, una alternativa con menores emisiones de carbono al fenol y sus derivados, ampliamente utilizada en aplicaciones que van desde resinas y adhesivos hasta materiales para la automoción y la construcción.

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AVANZAR EN DESCARBONIZACIÓN A SUS CLIENTES.

La energética destacó que la disponibilidad mundial de estas soluciones permite a los clientes de diversos sectores "avanzar en sus objetivos de descarbonización sin comprometer el rendimiento ni la calidad de sus productos".

El proceso de verificación, llevado a cabo por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), se basa en el sistema de verificación interno de la división de Química de Moeve.

Este sistema se ha desarrollado para garantizar la transparencia, la trazabilidad y la coherencia en la asignación y gestión de los atributos de energía renovable utilizados en todas sus operaciones. Este enfoque genera confianza en los clientes respecto a las declaraciones medioambientales relacionadas con los productos con bajas emisiones de carbono.

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"UN HITO IMPORTANTE".

El director global de Seguridad, Energía y Sostenibilidad de Química de Moeve, Alfredo López Carretero, consideró que lograr la verificación completa para la red de producción global "supone un hito importante" para la compañía.

"Esto demuestra nuestra capacidad para ofrecer soluciones bajas en carbono de forma coherente en todas nuestras plantas de producción y nos permite apoyar a clientes de todo el mundo con productos verificados y trazables que contribuyen a sus objetivos de descarbonización", dijo.

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