Las cintas colombianas 'El fin de los tiempos' y 'Meteorito', en la Semana veneciana

Roma, 20 jul (EFE).- Las películas colombianas 'El fin de los tiempos' y 'Meteorito' han sido seleccionadas para competir en la Semana Internacional de la Crítica (SIC) del Festival de Venecia, según anunciaron este lunes los organizadores del certamen.

La SIC, concurso cinematográfico independiente y paralelo de la Mostra veneciana, anunció una selección para su 41 edición que estará compuesta por siete películas.

"Nuestro programa recuerda que otras historias son posibles. Estas voces originales capturan las tensiones del presente, elaboran en modo crítico el peso del pasado y traducen este estado de ánimo en nuevas imágenes", destacó la directora de la semana, Beatrice Fiorentino.

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Entre las siete obras en liza está 'El fin de los tiempos', un híbrido entre ficción y documental de los realizadores colombianos Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas.

Esta película de tono político, según Fiorentino, excava en la melancolía de una mujer y en su búsqueda de un pasado marcado por la explotación y la violencia en Latinoamérica.

"Al utilizar la Inteligencia Artificial para imaginar un mundo menos terrible, comprende que nos resulta más fácil concebir el fin del mundo que el del capitalismo", resumen su sinópsis.

También desde Colombia llegará a Venecia 'Meteorito', el segundo trabajo de Sebastián Múnera después de 'La Torre' (2018).

La obra narra la profunda amistad entre dos mujeres que, en un intento de introducirse en el contrabando de teléfonos en una cárcel, acaban en un parque de atracciones construido sobre la hacienda de un narcotraficante, percibiendo una violencia latente.

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Por otro lado Shalini Adnani, directora nacida en Chile, de origen indio y asentada en Londres, competirá con 'Our share of sand', una historia íntima sobre los vínculos familiares y que esconde un análisis del neocapitalismo.

Las cuatro películas que completan la SIC veneciana son 'London' de los brasileños Victor Di Marco y Marcio Picoli; 'Prima della guerra', del italiano Tommaso Usberti: 'Zoom in, Zoom out', de la china Dong Jie, y 'The H@llow man', del tunecino Kamel Laaridhi.

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"Mostraremos un cine independiente orgulloso, valiente y vital, preparado para recordarnos que el imaginario se puede y se debe todavía reinventar", ha prometido la responsable de la competición.

La SIC transcurrirá paralelamente al Festival de Venecia entre el 2 y el 12 de septiembre, cuando pondrá su broche final con el anuncio del palmarés. EFE

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