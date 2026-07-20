La Mar de Músicas recibe a Silvana Estrada y a otras voces internacionales de la música contemporánea

La Mar de Músicas, el festival internacional organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, reunió este domingo a artistas de Ecuador, Grecia y México en una jornada en la que la cantautora mexicana Silvana Estrada ofreció un concierto en el auditorio Paco Martín.

La actuación de Estrada comenzó media hora más tarde de lo previsto por la final del Mundial de fútbol disputada por la selección española. La artista regresó por tercera vez al festival para presentar su último trabajo, 'Vendrán Suaves Lluvias', según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

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La programación arrancó en la plaza del CIM con la actuación de LaTorre, proyecto de la cantante ecuatoriana Renata Nieto, que presentó una propuesta que combina electrónica y sonidos andinos. Posteriormente, la plaza del Ayuntamiento acogió el concierto de Papaya Dada, banda ecuatoriana que fusiona ritmos tropicales, cumbia, funk y electrónica.

La jornada continuó en el patio del Antiguo CIM con la actuación de la artista griega Stella, que ofreció un repertorio en el que confluyen el 'synth-pop', la psicodelia y referencias a la música popular griega.

El festival continúa esta semana con nuevas actuaciones dentro de una programación que reúne en Cartagena a artistas internacionales de diferentes estilos y procedencias.