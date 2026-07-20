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IG4 Capital quiere asumir más del 50% de los derechos de voto de Oncoclínicas, pero sin comprar las acciones

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El fondo de capital privado IG4 Capital aspira a asumir el control de la empresa brasileña de servicios médicos Oncoclínicas mediante la adquisición de más del 50% de los derechos de voto.

Según han desvelado a 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, el plan permitirá rescatar a la compañía sin que los accionistas pierdan la titularidad de dichas acciones o la capacidad de percibir dividendos.

IG4 ha comunicado en su oferta no vinculante que inyectará unos 500 millones de reales (85,8 millones de euros) a través de bonos convertibles locales. La misma solo se hará vinculante si el consejo de administración de Oncoclínicas concede a IG4 un periodo de exclusividad de 60 días, lo que daría tiempo a la gestora para llevar a cabo la diligencia debida.

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De salir adelante, IG4 reestructurará la deuda de Oncoclínicas y procederá a mejorar la eficiencia de la firma, de manera similar al papel desempeñado en la reestructuración de la petroquímica Braskem y la productora de etanol y azúcar Raízen.

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