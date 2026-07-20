Estados Unidos identifica a los dos militares muertos tras un ataque iraní en Jordania

Washington, 20 jul (EFE).- El Pentágono identificó este lunes al primer teniente Tyler James Feehan y la soldado Isabella Gonzales como los dos militares estadounidenses muertos tras un bombardeo iraní contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania.

Ambos murieron "durante un ataque enemigo", según un comunicado del Departamento de Guerra, que indicó que continuaría investigando el incidente.

Gonzales, de 19 años, procedía de Carrollton (Texas) y murió el viernes; mientras que Feehan, de 25 años y originario de Ewa Beach (Hawái), falleció el sábado, especifica el texto.

El teniente Feehan estaba asignado al 32.º Mando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército en Fort Bragg (Carolina del Norte), y la soldado Gonzales estaba destinada en el 10.º Mando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército en Ansbach (Alemania).

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Las bajas son las primeras estadounidenses registradas en el conflicto desde la ruptura del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos hace casi dos semanas y fueron anunciadas este sábado en un breve mensaje del Comando Central de EE.UU. (Centcom), donde se informó también sobre un tercer militar desaparecido.

El ataque a la base en suelo jordano dejó, además, cuatro soldados estadounidenses heridos que tuvieron que ser evacuados de emergencia, todos ellos ya recuperados y dados de alta, según el Pentágono.

Este domingo, el Centcom informó sobre otro uniformado muerto y otro herido en el norte de Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.

Con esto, al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que EE.UU. e Israel lanzaran el 28 de febrero la ofensiva inicial en la actual guerra contra Irán.

Este fin de semana, Washington y Teherán continuaron el cruce de ataques, que complica aún más los esfuerzos por avanzar un diálogo de paz estancado en medio de la escalada. EFE