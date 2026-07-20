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El Gobierno argentino prorroga en dos años el mandato de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas

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El Gobierno argentino ha prorrogado en dos años el mandato de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), organismo creado por el Ministerio de Economía para reorganizar las empresas estatales.

Según el Decreto 611/2026 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, la extinción de la denominada "unidad ejecutora especial temporaria" podrá ejecutarse antes de plazo si cumple con sus objetivos. Inicialmente, se fijó en 2024 para el 19 de julio de 2026.

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Además, se ha renovado la designación de Diego Chaher como titular de la agencia con rango de secretario. Igualmente, se ha aceptado la renuncia de Luciano Masnú como director ejecutivo de Procesos y Privatizaciones para pasar a ser subtitular de la ATEP.

La ATEP dirige el funcionamiento de las compañías de titularidad estatal y decide sobre sus estrategias, presupuestos, fusiones, escisiones o transferencias a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires.

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