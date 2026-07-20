El fado contemporáneo de Carminho y la música kichwa ecuatoriana de Humazapas, este martes en La Mar de Músicas

El festival internacional La Mar de Músicas 2026, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, recorrerá este martes Marruecos, Ecuador, Sudáfrica y Portugal. Los conciertos comenzarán con Rachid B, el artista marroquí revelación de 2025 en España gracias a El Ghorba, un disco íntimo sobre la emigración y la nostalgia.

A continuación, será el turno de Humazapas, una formación ecuatoriana dedicada a recuperar los sonidos, cantos y danzas tradicionales del pueblo kichwa. La noche continuará con Alice Phoebe Lou, una de las voces más destacadas del indie internacional. El gran broche de la jornada llegará con Carminho, una de las grandes figuras del fado y una de las artistas portuguesas más importantes del momento, que presentará en Cartagena su nuevo espectáculo, han informado desde el Consistorio.

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La jornada arrancará a las 19.00 horas en el patio del CIM con Rachid B, quien nació en Asilah, una ciudad costera de Marruecos, y durante años vivió trabajando en múltiples oficios, cantando en las calles, y haciendo música desde una posición humilde.

A sus 50 años publica su primer álbum, 'El Ghorba', un trabajo completamente independiente grabado en torno a experiencias sencillas, palpables, humanas, que alude a la melancolía del emigrante. El disco cantado en darija, el dialecto árabe de Marruecos, ha estado entre los álbumes más valorados del año 2025.

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Después, a las 20.00 horas, la plaza del Ayuntamiento recibirá a Humazapas, una agrupación de música y danza tradicional kichwa nacida en Cotacachi (Ecuador) en 2010, integrada por jóvenes indígenas de distintas comunidades del cantón. El proyecto surgió cuando un grupo de adolescentes de la comunidad de Turuku comenzó a investigar, junto a los taytas y mamas de su territorio, las músicas y danzas rituales del calendario andino, con el objetivo de rescatar tradiciones, que corrían riesgo de desaparecer.

Con el tiempo, el colectivo amplió su repertorio hacia otras celebraciones y rituales de la cultura kichwa -como Inti Raymi, Semana Santa, matrimonios o velorios- incorporando instrumentos tradicionales como arpa, violines, guitarras, flautas de carrizo y rondín, así como danzas comunitarias como el fandango, chimbapura o las bandas de pueblo.

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También actuará este martes, en este caso a las 21.30 en el patio del antiguo CIM, Alice Phoebe Lou, nacida en Cape Town en 1993 y afincada durante años en Berlin, comenzó tocando en la calle antes de construir una carrera totalmente independiente, al margen de la industria convencional. Su música mezcla indie folk, soul y pop alternativo, con una voz cálida y muy expresiva.

Ya a las 23.00 horas, el festival contará con Carminho, una de las grandes voces del fado contemporáneo. Nacida en Lisboa, en 1984, Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade, es considerada la renovadora en el género. Fue la primera portuguesa en conseguir el número 1 de las listas españolas en una colaboración con Pablo Alborán.

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Este año, ha trabajado junto a Rosalía en una de las canciones, 'Memória', del nuevo álbum de la española, tema que le cedió tras conocer el vínculo de la catalana con el fado, ya que esta versionaba las canciones de Carminho, antes de alcanzar la fama internacional.

LA MAR DE LETRAS

Este martes se despide La Mar de Letras, la sección literaria del festival La Mar de Músicas, y lo hace con dos de las voces más reconocidas del periodismo y la divulgación musical en España: José Manuel Gómez 'Gufi' y Lara López, autores de la obra 'Vanguardia, jaleo y duende. Música española en el siglo XXI', una obra colectiva que traza un mapa de la creación musical contemporánea.

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Coordinado por Gufi junto a los periodistas Enrique Blanc y Humphrey Inzillo, el volumen reúne a autores y autoras de España y América Latina para analizar a algunos de los nombres y fenómenos más relevantes de la música, desde el flamenco y la canción de autor hasta las nuevas corrientes del pop, el rock, la fusión o la música urbana.

Les presenta y acompaña el escritor Juan de Dios García. Será a las 11.30 horas en la sala de ceremonias del Palacio Consistorial, con entrada libre, hasta completar aforo.