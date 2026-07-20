Continúa la búsqueda de desaparecidos tras deslizamiento de tierra en el centro de China

Pekín, 20 jul (EFE).- Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda de supervivientes tras el deslizamiento de tierra que sepultó más de diez edificios el viernes en el municipio central chino de Chongqing, un suceso que hasta el último parte, en la noche de ese mismo día, había dejado ocho muertos y 34 desaparecidos.

El accidente geológico se produjo a las 09:08 hora local (01:08 GMT), cuando una gran cantidad de rocas y tierra se desprendió ladera abajo y provocó el colapso de varios edificios residenciales situados al pie de la montaña, donde residentes quedaron atrapados y 1.100 personas tuvieron que ser evacuadas.

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Cálculos preliminares compartidos por las autoridades estimaban que el deslizamiento tenía unos 60 metros de longitud, 30 de altura y 10 de espesor, con un volumen total de aproximadamente 18.000 metros cúbicos, mientras que la roca de mayor tamaño rondaba los 3.000 metros cúbicos, equivalentes a algo más de una piscina olímpica.

Miembros del operativo subrayaron a medios locales la dificultad de las labores de rescate debido a que el lugar, situado entre montañas, laderas y cursos de agua, dificulta la entrada de maquinaria pesada, a lo que se sumaron las lluvias registradas durante el fin de semana.

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Hasta las 18:30 local del viernes (10:30 GMT), un total de 18 personas habían sido rescatadas y algunas de ellas trasladadas al hospital para recibir tratamiento médico, aunque todas se encontraban en condición estable y fuera de peligro, según informaron en una rueda de prensa celebrada la noche del viernes las autoridades locales.

En ese momento se ofreció la última cifra disponible de ocho fallecidos, además de 34 desaparecidos, un balance que las autoridades no han vuelto a actualizar desde entonces.

El presidente chino, Xi Jinping, instó el viernes, tras el desastre, a realizar de manera científica las labores de búsqueda y rescate y subrayó la necesidad de prevenir desastres secundarios, proporcionar un tratamiento médico adecuado a los heridos y gestionar eficazmente las consecuencias del siniestro.

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Asimismo, pidió investigar las causas del desastre y realizar una revisión exhaustiva para identificar y eliminar posibles riesgos geológicos, al tiempo que instó a las regiones a reforzar la vigilancia y los sistemas de alerta temprana.

Este nuevo deslizamiento de tierra se suma al ocurrido a principios de mes en la provincia noroccidental de Gansu, que sepultó inicialmente a 33 personas, de las cuales 21 fallecieron, siete sufrieron heridas leves y cinco resultaron ilesas. EFE