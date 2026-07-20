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Seguro elige Cabo Verde para su primera visita de Estado

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Lisboa, 20 jul (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, realizará del martes al jueves su primera visita de Estado desde que asumió el cargo, con un viaje a Cabo Verde centrado en la cooperación económica, la seguridad marítima y la economía azul, informó hoy la Presidencia lusa.

Seguro se reunirá en Praia con su homólogo caboverdiano, José Maria Neves, y con las principales autoridades del archipiélago, además de intervenir en un foro empresarial bilateral y visitar el buque de la Armada portuguesa Bartolomeu Dias.

La agenda incluye también una visita al antiguo campo de concentración de Tarrafal, símbolo de la represión durante la dictadura portuguesa, y a Cidade Velha, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

En la isla de Boa Vista, el mandatario participará en una conferencia internacional sobre economía azul y visitará una reserva natural, mientras que en Praia conocerá proyectos de salud y empresas del parque tecnológico caboverdiano.

La elección de Cabo Verde para su primera visita de Estado refuerza la dimensión atlántica y lusófona de la política exterior portuguesa.

Seguro fue elegido presidente el pasado 8 de febrero, al imponerse en la segunda vuelta de las elecciones con cerca del 67 % de los votos al líder de la formación ultraderechista Chega, André Ventura.

El antiguo secretario general del Partido Socialista asumió el cargo el 9 de marzo, en sustitución de Marcelo Rebelo de Sousa, y esta será su primera visita de Estado desde que llegó a la Presidencia.

Portugal y Cabo Verde mantienen una estrecha cooperación en defensa, educación, sanidad, cultura y lengua portuguesa, dentro también del espacio de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). La Presidencia portuguesa confirmó que el viaje se desarrollará en Santiago y Boa Vista. EFE

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