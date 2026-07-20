Bolsa mexicana pierde un 0,77 % en sesión negativa en el mundo y baja a 66.122,78 unidades

Ciudad de México, 20 jul (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este lunes un 0,77 %, para apuntarse su tercer baja en las últimas cuatro jornadas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a las 66.122,78 unidades, en una jornada de cierres negativos en la mayoría de mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, en un entorno de mayor cautela previo a la publicación de los reportes trimestrales de algunas de las principales emisoras esta semana", explicó a EFE el subdirector de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Jesús Anacarsis López.

PUBLICIDAD

En México, apuntó el experto, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0,77 %, para caer en tres de las últimas cuatro sesiones".

Al interior del mercado mexicano, señaló el especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Cemex (-3,74 %), Gentera (-2,89 %), GCC (-2,48 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2,47 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (-2,41 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el movimiento de este lunes, el rendimiento del mercado mexicano en lo que va de julio es del -1,26 % y en lo que va del año registra un +2,82 %.

PUBLICIDAD

"Durante la jornada, 20 de las 35 principales emisoras que componen el índice terminaron en terreno negativo", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,51 % frente al dólar, al cotizar en 17,43 unidades por billete verde, frente a los 17,52 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 134,8 millones de títulos por un importe de 13.708 millones de pesos (unos 786 millones de dólares).

De las 679 empresas que cotizaron en la sesión, 246 cerraron con sus precios al alza, 416 registraron pérdidas y 17 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de almacenamiento, conducción y mejoramiento de agua Grupo Rotoplas (AGUA), con el 7,82 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 6,91 %, y de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 3,19 %.

PUBLICIDAD

En contraste, los de mayor variación a la baja fueron de la firma de materiales de construcción Corporación Moctezuma (CMOCTEZ), con el -6,47 %; de la empresa de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el -3,74 %, y de la entidad Financiera Independencia (FINDEP) con el -3,38 %. EFE