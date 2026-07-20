Acuerdo UE-Mercosur aumenta el comercio de Uruguay "en millones de dólares"

Montevideo, 20 jul (EFE).- El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur aumentó desde el pasado 1 de mayo el comercio de Uruguay "en millones de dólares", según apuntó este lunes el canciller de ese país, Mario Lubetkin.

Así lo dijo a la prensa tras mantener una reunión con la Confederación de Cámaras Empresariales, en la que la partes dialogaron sobre los acuerdos que el titular de la cartera definió como "extraordinarios" para los próximos 20 o 30 años.

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"Han pasado solo dos meses y en dos meses puedo afirmar que ya son millones de dólares de aumento del comercio en la aplicación del acuerdo Mercosur-UE. Esto no estaba garantizado. Esas son señales precisas de que vamos por el buen camino", apuntó Lubetkin.

De esa forma, el canciller hizo referencia al tiempo transcurrido desde la implementación provisional de acuerdo, el pasado 1 de mayo.

Lubetkin también celebró la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y el avance con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Por otra parte, habló sobre las primeras semanas de presidencia pro tempore del Mercosur por parte de Uruguay y contó que el país suramericano organizará "un primer gran evento empresarial UE-Mercosur".

El encuentro se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre en Punta del Este, epicentro de la actividad social durante el verano uruguayo.

"Nunca se hizo nada parecido. Es la señal que nosotros queremos dar hacia nuestros ciudadanos uruguayos y del Mercosur y hacia los que pagan los impuestos también en Europa, de que este no es un acuerdo de 'charlatanes'. Es un acuerdo concreto. En esa reunión tiene que haber negocios, tiene que haber política de inversiones", enfatizó el ministro.

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Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, dijo que es "muy importante" que el acuerdo UE-Mercosur esté vigente, así como lo es también el comienzo de otras conversaciones.

"Cuando hablamos de los acuerdos, lo más importante es ese trabajo público-privado para que después de la firma de un acuerdo las cosas efectivamente sucedan, como han venido sucediendo desde el 1 de mayo a la fecha", detalló.

Finalmente, consultado por sus principales preocupaciones, subrayó "la incertidumbre" que reina en muchos aspectos de temas internacionales. EFE

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