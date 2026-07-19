Sánchez reivindica antes de la final del Mundial una España "que no se pone límites" y que sabe "ganar como nunca"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo, antes de la final del Mundial de fútbol que disputará la selección nacional frente a Argentina, una España "que no se pone límites" y que ha aprendido "a ganar como nunca".

Así lo ha destacado Sánchez en un artículo de opinión publicado este domingo en El País, recogido por Europa Press, titulado 'El Mundial de nuestras vidas' en el que ensalza el talento, la confianza y el espíritu de equipo de la selección.

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En el artículo, Sánchez sostiene que el Mundial de cada generación es el que "pilla siendo niños, pero con plena conciencia" y que, desde entonces, cada persona se pasa los veranos "evocando aquellas vivencias irrepetibles que sólo se experimentan con la intensidad de esa edad".

"Yo iba camino de cumplir los 11 años cuando Naranjito apareció en nuestras pantallas y el color llegó a nuestras calles. Era 1982 y aquella era nuestra Copa del Mundo. Pero aún no era nuestro momento", ha rememorado.

Frente a ello, sitúa la conquista del Mundial de Sudáfrica 2010 por la selección masculina y el título logrado por la femenina en 2023, al sostener que España ha dejado atrás el lema 'jugamos como nunca y perdimos como siempre' para "jugar y ganar como nunca".

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"Hemos aprendido a ganar. Sin renunciar al coraje y la entrega. Pero haciendo del talento la base del éxito", afirma el jefe del Ejecutivo, que considera que los 26 futbolistas que disputarán la final son "herederos" de esa filosofía basada en "el talento y la técnica, la precisión en el pase, la solidaridad y el espíritu de equipo".

"Es la España que no se pone límites, porque cree en sí misma", añade. Asimismo, sostiene que la selección "enamora" tanto por su fútbol "asociativo y valiente" como por representar los valores que definen al país. En este sentido, destaca "una España que se conduce con humildad y respeto al adversario" y que "confía en el talento colectivo para ganar y mostrarse al mundo como el país querido y respetado que es".

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Sánchez también pone el foco en las nuevas generaciones y asegura que este domingo "los niños y niñas que sueñan con emular a Rodri, Oyarzabal o Cucurella marcarán el latido del país", guiados por "ese espíritu de compañerismo que Luis de la Fuente ha sabido inculcar a este equipo único".

"Dentro de cuatro años se celebrará el Mundial 2030 en España. Pero hasta entonces, este de 2026 ha vuelto a ser el Mundial de nuestras vidas. Hoy todos volvemos a tener 11 años", concluye.