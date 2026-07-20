Españoles en Uruguay celebran el triunfo ante Argentina y el segundo título en un Mundial

Montevideo, 19 jul (EFE).- Cientos de españoles residentes en Uruguay celebraron este domingo en distintos puntos de Montevideo el triunfo de su selección ante Argentina por 1-0 que les dio su segundo título en un Mundial de fútbol.

Los centros Orenzano y Español de la capital uruguaya sirvieron de punto de reunión de los españoles que viven en el país suramericano y quienes se juntaron para alentar a su selección que terminó llevándose la victoria en el alargue ante los albicelestes.

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"Pura emoción, mucho sufrimiento y otra vez la segunda, 16 años después, no puedo pedir nada más. Ahora vamos a celebrar", dijo a EFE uno de los simpatizantes de la selección española.

Expresiones como "fuimos superiores a Argentina" y "aunque estamos fuera de casa nos sentimos como en casa" también se sumaron a las distintas muestras de alegría por parte de la hinchada ibérica.

En contraparte, otros puntos de la ciudad se vieron colmados por ciudadanos argentinos que también hacen vida en Uruguay quienes no ocultaron su tristeza ante el resultado del encuentro pese a sus esfuerzos de aliento desde el país vecino.

Sin embargo, no dejaron de mostrar su agradecimiento a la selección encabezada por Lionel Messi tras los resultados obtenidos desde el Mundial de Catar 2022 hasta la actualidad.

En ambas congregaciones por cada equipo también se sumaron decenas de uruguayos quienes por unos minutos dejaron en un cajón la camiseta charrúa, tras quedar eliminados en fase de grupos, y se pusieron del lado de los colores rojo y amarillo y blanco y celeste.

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Un gol de Ferrán Torres en la prórroga, en el minuto 106 de la final del Mundial 2026, impulsó a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia frente a Argentina (1-0), que estuvo en inferioridad numérica todo el tiempo extra por la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández.

El equipo de Luis de la Fuente dominó de principio a fin el encuentro, pero sin tino sobre la portería contraria hasta el gol del triunfo, rematado por Torres tras un toque de cabeza atrás de Nico Williams después de un centro de Pedro Porro.

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Luis de la Fuente, seleccionador español, expresó este domingo, tras proclamarse campeón del mundo con una victoria por 1-0 en la final ante Argentina, que esta "generación de futbolistas" es un "ejemplo" para España, indicó que "juntos" son "más fuertes" y recalcó su “orgullo” de haberlos acompañado a la cima. EFE

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