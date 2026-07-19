Manolo Cadenas: "Los argentinos tienen gen competitivo y usan cualquier arma para ganar"

León (EFE).- El exseleccionador español y argentino de balonmano, Manolo Cadenas, ha destacado el "gen competitivo" y "la capacidad de utilizar cualquier arma para llegar a la victoria" de la selección de Argentina, rival de España este domingo en la final de la Copa del Mundo de fútbol.

El veterano técnico leonés, que fue seleccionador español de balonmano desde abril de 2013 y que tras el bronce en el Europeo y el cuarto puesto en el Mundial fue relevado por el actual preparador nacional, Jordi Ribera, también siguió al técnico catalán al frente de la selección albiceleste donde llegó en marzo de 2017 y logró un Panamericano y la clasificación y disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

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"La buena relación con Jordi, que ya había sentado las bases y la relación que ya había tenido con el balonmano argentino, propició mi llegada a la selección donde se apostaba por un relevo generacional progresivo, intentando mantener su ambición y competitividad que siempre demuestran en los torneos", recuerda Cadenas en una entrevista con la Agencia EFE.

Precisamente, ese es uno de los argumentos que, desde su punto de vista, caracteriza a los jugadores argentinos, independientemente de la disciplina deportiva.

"Para ellos jugar con la selección es primordial, es uno de sus propósitos de vida deportiva y, aunque en balonmano lo hacen de manera altruista, porque no reciben compensación económica alguna, su deseo de estar con su país es incuestionable", analiza.

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De su etapa al frente del combinado albiceleste, con nombres ilustres como los de Carou, Vieyra o Sebastián Simonet -a los que tendría también en Ademar-, destaca que para todos los jugadores "no había amistosos, ni partidos de preparación, no hacía falta apelar a la intensidad o motivación, sino solo centrarse en el juego, porque esos atributos ya venían de serie", recalca.

Por ello, está convencido de la dificultad que entrañará para España la final del Mundial de fútbol -que presenciará aunque no sea un gran aficionado- "porque será una confrontación de estilos".

"Con una Argentina que saca lo mejor cuando todo parece en contra y una España que lo hace desde el inicio; pero siendo conscientes que utilizan todos los recursos posibles que estén en sus manos y les puedan conducir a la victoria, lo que les convierte en un rival muy peligroso", concluye.

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Fernando Pérez Soto