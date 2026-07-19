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De Paul, Montiel y Nico González, las novedades del once de Scaloni

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East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, presenta tres novedades en el once titular para la final del Mundial 2026 contra España, con la entrada de Rodrigo de Paul, Gonzalo Montiel y Nico González en el lugar de Leandro Paredes, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, en una alineación liderada por Lionel Messi.

La Albiceleste sale con Emiliano Martínez, en la portería; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, en la defensa; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nico González, en el medio campo; y Julián Alvarez y Lionel Messi, en la delantera.

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Es la primera titularidad en este Mundial de Nico González y la segunda de Montiel, que jugó el primer tiempo en la primera jornada.

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