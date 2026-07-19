La mexicana Lila Downs, Premio La Mar de Músicas en España por su unión de culturas

Cartagena (España), 19 jul (EFE).- La cantante y compositora mexicana Lila Downs recibe mañana lunes el Premio La Mar de Músicas, con el que el festival de músicas del mundo que se celebra en la localidad española de Cartagena (sureste) pretende reconocer su papel en la fusión cultural de México, los pueblos indígenas y EE.UU.

Este premio reconoce la unión de culturas de la que ha hecho gala a lo largo de su dilatada trayectoria la artista, que el pasado 11 de junio fue la encargada de dar inicio oficial al Mundial de Fútbol de este 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México.

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La también antropóloga, hija de madre mixteca y padre estadounidense, ha hecho gala de esa unión de culturas y tradiciones a lo largo de toda su amplia carrera musical, que arrancó en los años 80 del siglo XX, integrada primero en bandas como Los Cadetes de Yodoyuxi o La Trova Serrana, y en solitario desde mediados de los 90.

La organización del festival valoró especialmente que la artista convirtió su música en un "vehículo de identidad de sus raíces" indígenas, mestizas y mexicanoamericanas, "conectando pasado milenario con presente global".

Ganadora de cinco premios Grammy Latinos y de un premio Grammy, entre otros muchos reconocimientos, Lila Downs canta en castellano, mixteco, zapoteco, maya, purépecha e inglés, con letras en las que el activismo es una constante.

De hecho, hizo de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y de sus mujeres una forma de vida que se traslada a su música y a sus conciertos, en los que es habitual que actúe ataviada con atuendos que reivindican esa identidad indígena.

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Cada año realiza conciertos benéficos para recaudar fondos para la Fundación Guadalupe Musalem, con los que se financian becas para jóvenes mujeres indígenas.

Tras recibir el galardón de La Mar de Músicas este 20 de julio, la artista ofrecerá un concierto en el escenario principal del festival.

La programación del día se completa con la actuación de la cantante, compositora y productora ecuatoriana Paola Navarrete, en esta trigésimo primera edición del festival, dedicado a Ecuador.

La artista es una de las figuras clave de la renovación del pop independiente ecuatoriano en la última década, con una música que se mueve entre el indie pop, la electrónica y la canción de autor. EFE

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