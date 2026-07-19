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España se cuelga el bronce en el Eurobasket masculino Sub-20

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La selección española masculina Sub-20 de baloncesto se impuso (54-65) este domingo a la de Francia para colgarse la medalla de bronce en el Eurobasket celebrado en Eslovenia.

España se recuperó de su derrota contra Serbia en semifinales para noquear en los minutos definitivos a Francia y volver al podio del torneo después de tres ediciones de ausencia. Sin Bruno Alocén por lesión, los de Carles Marco fueron mejores.

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Max Gaspa y Andres Amon lideraron a España con 11 puntos cada uno, y Raúl Villar fue también decisivo con otros seis puntos, nueve rebotes y cinco asistencias.

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