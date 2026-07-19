La Liga Árabe pide desescalada a EEUU e Irán ante el riesgo de una "destrucción mutua"

El Cairo, 19 jul (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy, advirtió este domingo de las "graves repercusiones" de la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio, especialmente en el golfo Pérsico, y alertó de que podría derivar en una "destrucción mutua".

En un comunicado, Fahmy hizo un llamamiento urgente a Washington y Teherán para que trabajen "de inmediato" en la desescalada de la situación, tras señalar que la crisis actual agravará las pérdidas para todas las partes, en un contexto ya marcado por la recesión económica que afecta al entorno internacional.

PUBLICIDAD

El secretario general alertó de "las graves repercusiones de la escalada actual en la región, particularmente en el golfo Pérsico, y el riesgo de caer nuevamente en un ciclo interminable de violencia", asegurando que este "solo provocará mayores pérdidas para todas las partes, especialmente ahora que la situación pende de un hilo y podría desembocar en una mayor destrucción mutua".

El líder del organismo panárabe condenó "enérgicamente" los recientes ataques iraníes contra varios países árabes, calificándolos de "inaceptables", y subrayó que las naciones de la región ya han rechazado la guerra y "no deben asumir el costo de su continuación".

PUBLICIDAD

La actual crisis se reactivó el pasado 11 de julio, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el memorando de entendimiento bilateral firmado a mediados de junio con la República Islámica.

Washington reanudó entonces los bombardeos, lo que desencadenó una enérgica respuesta de Teherán.

La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado desde entonces 85 ataques con misiles y drones contra bases e instalaciones con presencia de EE.UU. en países vecinos como Kuwait, Baréin, Catar o Jordania.

Asimismo, Irán también retomó las agresiones contra el tráfico en el estrecho de Ormuz y decretó el cierre de la vía marítima "hasta nuevo aviso".

Ante esta situación, Fahmy exigió el cumplimiento mutuo de lo firmado entre Teherán y Washington el pasado 17 de junio, y recordó que el texto incluye el compromiso con la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz bajo el amparo del derecho internacional, e instó así a que esta vía marítima clave no sea utilizada como "instrumento de presión o chantaje económico".

PUBLICIDAD

El secretario general de la Liga Árabe también apeló a la prudencia de todas las partes implicadas y reiteró que retomar la vía de la negociación y el diálogo es la "única forma de resolver todas las cuestiones pendientes". EFE