Argentinos salen a las calles a agradecer a su selección pese a la derrota ante España

Buenos Aires, 19 jul (EFE).- Decenas de miles de argentinos salieron este domingo a las calles de distintos puntos del país suramericano para agradecer a su seleccionado por su desempeño en el Mundial 2026 y la entrega durante la final en la que la Albiceleste cayó derrotada por 1-0 ante España.

Minutos después del pitido final que marcó la derrota de Argentina contra España, miles de aficionados salieron a las calles de sus ciudades y pueblos donde se congregaron pese a la caída en el duelo decisivo que consagró a España campeona del mundo.

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El principal punto de encuentro fue el icónico Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, al que rápidamente llegaron hinchas desde distintas partes de la capital argentina y se sumaron a quienes se concentraron allí durante el juego.

Decenas de miles montaron en las inmediaciones del Obelisco una celebración improvisada con instrumentos y fuegos de artificio, cantando y bailando pese a la derrota que le impidió al seleccionado conducido por Lionel Scaloni lograr el bicampeonato.

"Estoy muy contento y muy orgulloso del país que tengo porque aunque perdamos y estemos afuera de la final, se festeja igual, se festeja como una victoria", dijo a EFE Uriel Vignoles, uno de los que se acercó a transmitir su agradecimiento al plantel por la entrega ante un sólido combinado español que se coronó campeón tras un gol en la prórroga de Ferran Torres.

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"Si fuéramos otro tipo de personas, estaríamos sentados en la vereda (acera llorando), haciendo quilombo (lío), y estamos haciendo quilombo de alegría porque valoramos el esfuerzo de cada jugador y que pudimos llegar a la final, y eso es lo que más nos enorgullece", añadió, mientras detrás suyo se proyectaban sobre el Obelisco imágenes de los jugadores y de aficionados en Estados Unidos.

En las inmediaciones del Obelisco el clima no era de tristeza y desazón sino más bien festivo, con los presentes coreando canciones en apoyo al seleccionado, como la conocida 'Muchachos' o 'La Cuarta Estrella', convertido en el himno argentino en el Mundial 2026.

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Mientras más y más hinchas se trasladaban al Obelisco, en distintas avenidas de la ciudad se escuchaban cantos de aliento a la selección, con incontables festejos improvisados sobre el pavimento, a lo que los conductores que pasaban por la zona reaccionaban pitando en señal de apoyo y alentando desde sus ventanas.

En Rosario, ciudad natal del Messi, miles se reunieron en el Monumento a la Bandera, sobre el que se proyectaron los colores de la camiseta argentina, e hicieron flamear sus banderas.

La escena se replicó también en otras ciudades del país, como Mar del Plata o Córdoba, donde los hinchas saltaron y se abrazaron al grito de 'Argentina, Argentina' envueltos en banderas albicelestes, algo que sucedió también en distintos sitios del norte del país, como la provincia de Tucumán.

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"Es un poco angustiante esto, esperábamos ganar, pero siempre apoyando a la selección, esperemos que la próxima se dé", dijo a EFE Sol Monte, que se acercó al Obelisco porteño para agradecer, sobre todo, a Lionel Messi: "Me hubiera encantado que saliera campeón, porque era su última (Copa del Mundo), pero no importa, seguimos apoyando".