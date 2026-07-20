Mikel Oyarzabal: "No somos conscientes de lo que hemos conseguido ni de la magnitud que tiene"

El delantero de la selección española Mikel Oyarzabal reconoció que aún no eran "conscientes" ni de "la magnitud" que supone el haberse proclamado campeones del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras haber sido campeones de Europa hace dos años, y se alegró por Ferran Torres, cuyo gol del triunfo va a perdurar "mucho tiempo".

"Creo que no somos conscientes de lo conseguido, de la magnitud que tiene, ya no sólo el hecho de haber sido campeones del mundo hoy, sino de haberlo conseguido de manera consecutiva con el Campeonato de Europa.

Nos va a costar un tiempo darnos cuenta de todo esto, pero poco puedo decir más que felicidad, orgullo, muy contentos", señaló Oyarzabal a los medios tras el partido.

El de Eibar logró cinco goles en esta Copa del Mundo, los mismos que David Villa en Sudáfrica 2010 y de Emilio Butragueño en México'86. "Lo que va a quedar para la historia es la estrella, la medalla y me quedo con eso. Feliz de haber ayudado al equipo por momentos con goles, por otros momentos de otra manera. Es un torneo de todos y feliz por Ferran (Torres), por el día de hoy, por todo lo que se dice, por todo lo que se habla y lo mismo que se tiene el gol de Iniesta, pues se va a tener el gol de Ferran para mucho tiempo", remarcó.

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"Creo que estábamos unos cuantos en esos 50 metros. Cuando el balón entra, inmensamente feliz, felicidad plena, pocas palabras hay que puedan describir eso. Y contento por todos, contento por Luis (De la Fuente), por los 26. Nosotros no dudamos en ningún momento y ahora podemos decir orgullosos que tenemos aquí la medalla colgada", agregó el vasco.

Este marcó el gol de la victoria que dio el título de la Eurocopa hace dos años y no quiso compararlo con el de hoy. "Son dos días para el recuerdo de toda la vida. Uno, obviamente, por la importancia que tenía para mí por el gol, por lo que supone, por de dónde venía dos años atrás, de haber sufrido mucho. Y hoy también por la oportunidad que se me escapó hace cuatro años por esa misma lesión. Quizás la vida me tenía preparado esto, así que agradecido", confesó.

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"Estoy contento de haber conseguido esta segunda estrella, de todo, de los 50 días que llevamos aquí sin ni una mala cara, sin ni un mal gesto, siempre con una sonrisa e intentando buscar la mejor manera de sacar el beneficio para el grupo, eso es con lo que me quedo", subrayó Oyarzabal.

El delantero se pegó "una llorera de 10 minutos ahí nada más acabar el partido". "Estaba como una magdalena, no conseguía dar la vuelta y ahora ya una vez pasado eso, ya tranquilo, disfrutándolo con la familia y con los amigos que han tenido la oportunidad de estar aquí", prosiguió el jugador de la Real Sociedad.

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Finalmente, se acordó de la figura de Álex Remiro, que no entró entre los tres porteros de la lista. "No voy a descubrir a Álex, para mí ha sido, es y será una persona muy importante. Lo demostró en la EURO, lo ha demostrado en todas las convocatorias que ha venido, por cómo ha estado, porque siempre ha estado a disposición del grupo y ha tenido la mala suerte de quedarse a las puertas en las últimas. Creo que él ya lo sabe, que esto también es parte de la historia", sentenció.