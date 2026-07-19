Agencias

Israel intercepta un dron procedente de Siria

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Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de que han interceptado un vehículo aéreo no tripulado procedente del territorio de Siria.

"Hace poco, la Fuerza Aérea interceptó un vehículo aéreo no tripulado detectado en la zona fronteriza con Siria. Se está investigando el origen del lanzamiento", ha informado el Ejército israelí en un comunicado.

"De acuerdo con el protocolo, no se activaron alertas", ha indicado el Ejército. El diario israelí 'The Times of Israel' ha informado de que no se han activado las sirenas de aviso porque ningún población estaba en peligro.

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