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Fútbol/Selección. María Chivite celebra la victoria de la selección española y destaca el "esfuerzo y trabajo de equipo"

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La presidenta de Navarra, María Chivite, ha celebrado la victoria de la selección española en la final del Mundial de fútbol y ha destacado el "esfuerzo y trabajo de equipo".

En un mensaje publicado en la red X tras el partido entre España y Argentina, Chivite escribió "Campeones!!!!!", para añadir que "de nuevo España gana la copa del mundo!!!".

Ha reconocido la presidenta el "esfuerzo y trabajo de equipo" y ha concluido el mensaje animando "a celebrarlo!!!!".

Por otro lado, el vicepresidente primero del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha mostrado la "condena más absoluta" a la agresión, por parte de un grupo de encapuchados, a unos aficionados que veían la final en una terraza de un bar de Berriozar. "En una noche de felicidad y convivencia sobran las expresiones de violencia e intolerancia", ha dicho.

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Ha destacado Remírez que "Navarra vibra con la victoria de la selección española hoy desde el entusiasmo y también desde el respeto". "Sobran los impresentables y violentos", ha expuesto.

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