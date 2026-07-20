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Asturias registra la menor cuota de pantalla en la final del Mundial, con un 77,4%

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La Final del Mundial con la victoria de la selección española ante Argentina ha registrado 15.706.000 espectadores de media, 20.105.000 espectadores únicos y el 87,1% de cuota de pantalla. Estos datos lo convierten en el segundo evento más visto de la historia de España, solo superado por los penaltis del encuentro España-Portugal en las semifinales de la Eurocopa de 2012 con 18,1 millones de audiencia media y cuota de pantalla 83,3%. En Asturias, la cuota de pantalla ha sido la menor por CCAA, con un 77,4%.

Según ha informado este miércoles Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue, el minuto más visto del Mundial durante esta jornada se registró a las 24.01 horas con con 17.082.000 espectadores, lo que representó el 91,2 % de la cuota televisiva en La 1, La 2, Teledeporte y DAZN Mundial.

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Los 90 minutos de partido firman 19.168.000 espectadores únicos, 15.385.000 espectadores de media y el 86,3 % de share y la prórroga que culminó con la victoria del conjunto español ha alcanzado los 18.120.000 espectadores únicos, 16.608.000 espectadores de media y el 89,3 % de cuota de pantalla.

Del analisis de la audiencia destaca el seguimiento realizado por los hombres (91,1%), de entre 13-24 años (95,2 %) y en las comunidades de Madrid (92 %), Baleares (89,4 %) y Andalucía (89,2 %). En Cataluña el seguimiento ha sido del 86,3% y en País Vasco del 83,6%. Asturias ha sido la comunidad autónoma con inferior cuota de pantalla (77,4%).

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Del total de los encuentros disputados por el conjunto de Luis de la Fuente, la final se ha impuesto tanto en espectadores únicos, como audiencia media o cuota de pantalla, seguida de la semifinal contra Francia con 14.514.000 de audiencia media y 81,3% de cuota de pantalla. El encuentro contra Cabo Verde fue el que obtuvo menor seguimiento con 7.995.000 de audiencia media y 66% de cuota de pantalla.

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