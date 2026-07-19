Israel advierte ante la posible caída de fragmentos de un misil iraní lanzado a Jordania

Jerusalén, 19 jul (EFE).- El Ejército de Israel advirtió este domingo de la posibilidad de que un misil disparado por Irán hacia Áqaba (Jordania) pueda causar daños colaterales en el sur del país, anticipando a la población ante el escenario de que las sirenas antiaéreas se activen en esta región.

"Hace unos instantes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) han detectado el lanzamiento de misiles desde Irán hacia la ciudad de Áqaba, en Jordania, adyacente al territorio israelí. Es posible que, como consecuencia de los disparos, se produzcan daños colaterales en territorio israelí", recoge el comunicado.

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Las fuerzas armadas apelaron a la población a buscar refugio en caso de que se activen las alarmas y a permanecer en él hasta que se garantice el final del incidente (que suele ser aproximadamente diez minutos después de que las sirenas dejen de sonar).

Pese a la escalada regional de esta última semana, que hasta el momento enfrenta a Estados Unidos e Irán y por la que la República Islámica ha lanzado ataques a varios países vecinos pero no ha involucrado a Israel, el Ejército no ha modificado las directrices para la población, que puede seguir viviendo con normalidad.

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"En caso de que se produzcan cambios tras una evaluación de la situación, se informará a la población al respecto", concluye el comunicado.

La nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos comenzó el pasado sábado con una nueva oleada de ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní.

Teherán ha respondido con ataques de misiles y drones contra objetivos de EE.UU. en varios países de Oriente Medio, como Kuwait, Baréin y Jordania, donde, según Irán, murieron dos soldados estadounidenses.EFE