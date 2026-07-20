Lunes, 20 de julio de 2026 (02:00 GMT)

DESTACADOS

R.UNIDO GOBIERNO

Londres - El nuevo líder laborista, Andy Burnham, será desde hoy el nuevo primer ministro británico, en sustitución de Keir Starmer, que anunció su dimisión el pasado junio tras perder el apoyo de su grupo parlamentario y presenta formalmente este lunes la renuncia al Jefe de Estado, el rey Carlos III.

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IRÁN GUERRA

Teherán/Washington - Crece el temor a la extensión regional de la guerra en Oriente Medio al cumplirse el noveno día desde que EE.UU. reanudara sus ataques contra Irán y Teherán respondiera con el lanzamiento de misiles contra bases estadounidenses y matara al menos a tres militares de ese país en Jordania e Irak.

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COLOMBIA CONGRESO

Bogotá - El presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, pronuncia su último discurso ante el Congreso antes de entregar el cargo a su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto.

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- Movilizaciones en el sur y occidente de Bogotá convocadas por el presidente saliente, previas a su último discurso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asiste en Medellín a un desfile militar por el Día de la Independencia, en compañía del alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez, y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. (Texto) (Foto)

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UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev - Crece la tensión entre Rusia y Ucrania tras un fin de semana marcado por ataques recíprocos, con Moscú y Kiev denunciando nuevos bombardeos contra infraestructuras estratégicas y zonas urbanas.

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- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, busca una salida a la crisis provocada por el cese del popular ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, y, tras mantener conversaciones con él y con altos mandos militares, ha anunciado "reuniones clave", en medio de los llamamientos a la dimisión del comandante del ejército Oleksandr Sirski.

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ESPAÑA ARGELIA

Argel - El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebboune, escenifican la plena recuperación de la relación bilateral tras la crisis por la posición española ante el Sáhara Occidental, y abordan el aumento del importante flujo de gas argelino que ya importa España.

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UNESCO PATRIMONIO

Tokio - El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco comienza en Busan, Corea del Sur, su 48 reunión que transcurrirá hasta el 29 de julio. Se examinará las candidaturas para la inscripción de 30 nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial, y el estado de conservación de 147 sitios ya inscritos.

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ADEMÁS

EEUU NARCOTRÁFICO | Nueva York - Ismael "El Mayo" Zambada, el poderoso capo del Cartel de Sinaloa mexicano, escucha la sentencia que le impondrá el juez Brian Cogan tras declararse culpable de narcotráfico y aceptar la cadena perpetua. (Texto)

MÉXICO T-MEC | Ciudad de México - Autoridades mexicanas y estadounidenses se reúnen en Ciudad de México para la segunda ronda de conversaciones por la revisión del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá. (Texto) (Foto)

COLOMBIA CONFLICTO | Nayeli Gutiérrez sobrevivió al reclutamiento forzado cuando era una niña y hoy su historia guía el recorrido por 'Volver a florecer', una exposición que, a través del arte y la memoria, reconstruye las huellas que el conflicto armado dejó en miles de menores colombianos, víctimas de un crimen que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por Esneyder Negrete (Texto) (Foto) (Video)

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AGENDA INFORMATIVA

América

14:00 GMT.- Nueva York.- HAITÍ ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU revisa la crisis de seguridad y la transición política en Haití

14:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA GOBIERNO.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabeza por última vez el desfile militar del Día de la Independencia, 18 días antes de entregar el cargo a su sucesor, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el 7 de agosto. Avenida Villavicencio (Texto) (Foto) (Vídeo)

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14:30 GMT.- Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- Ismael "El Mayo" Zambada, el poderoso capo del Cartel de Sinaloa mexicano, escucha la sentencia que le impondrá el juez Brian Cogan tras declararse culpable de narcotráfico y aceptar la cadena perpetua. En junio, pidió no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante su condena. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Tegucigalpa.- HONDURAS ECONOMÍA.- El Banco Central de Honduras (BCH) presenta este lunes la revisión del Programa Monetario 2026-2027, documento en el que actualizará las proyecciones y perspectivas de la economía nacional, así como los principales lineamientos de la política monetaria y cambiaria para el período. (Texto)

20:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA CONGRESO.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, da su último discurso ante el Congreso antes de entregar el cargo a su sucesor el 7 de agosto. Capitolio Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Asunción - PARAGUAY EEUU - Con un espectáculo de fuegos artificiales en el puerto de Asunción, la Embajada de Estados Unidos en Paraguay celebrará el 250 aniversario de la independencia estadounidense, proclamada el 4 de julio de 1776. (Texto) (Foto)

Buenos Aires - ARGENTINA COMERCIO - Argentina difunde este lunes su cifra de intercambio comercial correspondiente a junio, después de que en mayo pasado registrase un superávit de 906 millones de dólares. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- El elenco de ‘Spider-Man: A Brand New Day’ visita la Ciudad de México como parte de la gira internacional de la saga estelarizada por Tom Holland y Zendaya. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

08:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la encuesta SAFE de acceso de las empresas a la financiación.

09:00 GMT.- Bruselas.- UE CONSTRUCCIÓN.- Eurostat publica datos sobre la producción en el sector de la construcción en la UE.

09:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, participa en los actos a la memoria de los alemanes que resistieron frente al régimen totalitario del Tercer 'Reich', en la fecha en la que se conmemora el atentado fallido contra el Adolf Hitler, el 20 de julio de 1944. (foto)(video) (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Roma.- FESTIVAL VENECIA.- La Semana Internacional de la Crítica, certamen paralelo e independiente del Festival de Venecia, anuncia el programa y las películas que formarán parte de su 41 edición, que arrancará el próximo 2 de septiembre. (Texto) (Foto)

11:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO GOBIERNO.- Traspaso de poderes entre el primer ministro saliente, Keir Starmer, y entrante, Andy Burnham. 10 Downing Street. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO OMI.- Sesiones del subcomité de Implantación de los instrumentos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Londres.- AERONÁUTICA FERIA.- Empieza la feria internacional aérea de Farnborough, en el sur de Inglaterra, donde se exhiben aeronaves civiles y militares ante clientes e inversores potenciales. (Texto)

Asia

01:15 GMT.- Pekín.- CHINA TIPOS INTERÉS.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR. (Texto)

Pekín.- CHINA TAILANDIA.- El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, realiza una visita oficial a China entre el 16 y el 20 de julio, en un momento de estrechamiento de los vínculos bilaterales tras la histórica visita del rey Vajiralongkorn a Pekín en noviembre y de creciente cooperación en comercio, defensa y lucha contra las redes de estafas del Sudeste Asiático.

Yakarta.- INDONESIA CHILE.- El ministro de Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna., se reúne en Yakarta con su homólogo indonesio, Sugiono, para avanzar en la relación bilateral entre ambas naciones y durante la gira del canciller latinoamericano por Asia en busca de reforzar sus alianzas con sus socios

Nueva Delhi.- CAMBIO CLIMÁTICO INDIA.- El Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, realizará una visita oficial a la India del 20 al 22 de julio.

Nueva Deli.- INDIA POLÍTICA.- El movimiento 'Partido de las Cucarachas' indio organiza una marcha pacífica hasta el Parlamento tras semanas de protestas y huelgas de hambre pidiendo la renuncia del ministro de Educación.

Bangkok.- TAILANDIA EJÉRCITO.- Netiwit Chotiphatphaisal, una de las figuras más reconocidas del activismo juvenil tailandés y crítico desde hace más de una década con las estructuras de poder, conocerá este 20 de julio el veredicto de un juicio en el que podría ser condenado a hasta tres años de prisión por su negativa a realizar el servicio militar obligatorio.

África

Rabat.- MARRUECOS PATRIMONIO.- Las terrazas que rodean las curtidurías de Fez se llenan a diario de curiosos para presenciar una estampa icónica de Marruecos: cubas de piedra donde se curte la piel como en la Edad Media. Abajo, los artesanos manejan cal y químicos. Lo que para unos es una postal turística, para otros es un trabajo extenuante, insalubre y con salarios de miseria. Por Mar Marín

Redacción EFE Internacional

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